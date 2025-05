Utánajártunk 46 perce

Nyakunkon a szúnyoggyérítési szezon - Hogyan készülnek Vasban a szúnyoginvázióra?

Idén később kezdődött a szúnyoggyérítési szezon a hűvös tavasz miatt, de a vérszívók már megjelentek, így több vármegyében, köztük Vasban is napirendre került a védekezés kérdése. A katasztrófavédelem koordinálja a központi gyérítést, de az önkormányzatoknak is van mozgásterük – Szombathely például saját forrásból is intézkedik. A szakemberek szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió megelőzéséért.

Fotó: VN-archív

A szokatlanul hűvös tavasz késleltette idén a szúnyogok tömeges megjelenését, a szakemberek szerint ugyanis a vérszívók fejlődéséhez legalább két-három hétre van szükség a melegebb idő beállta után. A katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítési program ennek megfelelően csak április 30-án indult el – az elmúlt évhez képest tehát később - tudtuk meg a weboldalukról. A hűvös tavasz nem kedvez a szúnyogoknak

Forrás: Shutterstock Szúnyoghelyzet Vasban A gyérítést a tavaszi időszakban biológiai módszerrel végzik: olyan készítményt juttatnak a vizekbe, amely egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmaz. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre – így például árvaszúnyogokra – teljesen ártalmatlan. A rovarbiológusok már március óta folyamatosan figyelik a tenyészőhelyeket, és ennek eredményei alapján határozzák meg, hol és mikor szükséges beavatkozni - tudtuk meg Dóka Imrétől, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő-helyettesétől. Idén eddig május harmadik hetében a Csepel-sziget térségében volt földi biológiai lárvagyérítés, korábban már történt kezelés Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve a Tisza-tó térségében. Kíváncsiak voltunk rá, hogyan látják a szakemberek, mikor lesz indokolt a vérszívók elleni fellépés Vasban. Mi a helyzet Vas vármegyében? A szúnyoggyérítés Vas vármegyét egyelőre nem érinti, mivel – mint azt a katasztrófavédelem válaszában közölte – a központi védekezés mindig azokban a térségekben történik meg, ahol a heti rovarbiológiai mérések a legnagyobb szúnyogártalmat mutatják. Mint írták, Vasban jelenleg nem indokolt központi beavatkozás, ám amennyiben szükségessé válik, a terület is bekerül a védekezési programba. Válaszában a szóvivő-helyettes kiemelte: a szúnyogok számának csökkentésében a lakosságnak is komoly szerepe van: a ház körüli tenyészőhelyek – például vízzel teli vödrök, eldugult ereszcsatornák vagy gumiabroncsok – kiiktatása kulcsfontosságú a hatékony védekezés szempontjából. Az esővízgyűjtő hordókat ajánlott lefedni szúnyoghálóval, az árkokat rendszeresen karban tartani, hogy ne álljon meg bennük tartósan a víz. Szombathely is lép A szúnyogok irtása központilag a katasztrófavédelemhez tartozik, viszont önkormányzati szinten is rendelhető gyérítés, ezért megkérdeztük a szombathelyi önkormányzatot: terveznek-e szúnyoggyérítést a területen? Válaszukban úgy tájékoztattak: bár a szúnyoggyérítés alapvetően állami feladat, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata is részt vesz a védekezésben. A város saját költségvetéséből további szúnyoggyérítést is tervez megrendelni, a katasztrófavédelem által biztosított központi kezeléseken felül. A pontos időzítésről és módszerről jelenleg szakmai egyeztetés zajlik az érintett szervezetekkel.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!