Nyári táborok Vasban: milyen árak és lehetőségek között válogathatunk?

Minden család szemefénye a gyerek, gyerekek. A hétköznapokban, éven át is megszokott dolog, hogy elhelyezést, étkeztetést, esetleg szórakozást kell megoldani. De ez kiemelten is igaz nyáron – különösen, ha a szülők elfoglalt, dolgozó emberek, és nincs a közelben nagyszülő, rokon, ismerős, akire rá lehetne bízni általános iskolás korú gyermekeinket. A szabadság pedig kevés, be kell osztani, nem mindig kivehető… Ezeken a gondokon (is) próbálnak segíteni a nyári táborok. A kínálat – hasonlóan a kereslethez – igen nagy és sokrétű. Manapság már régen elfelejtett megoldás a „kulcsos gyerek”, a galerik és grundok világa. És persze az elvárások, kívánságok is mások – csak győzzük pénztárcával, igaz? Körképünkben vármegyénk kínálatából szemezgettünk; a teljesség igénye nélkül.

Táborok nyáron: lehetőségek, árak Vasban

Fotó: Unger Tamás

Táborok széles palettán

A kínálat zavarba ejtő módon széles, és a legegyszerűbb „gyerek-megőrző” megoldástól a profi tematikus, bentlakásos lehetőségig minden fellelhető. Az általános iskolák közül számos intézmény vállal egy vagy több hetes napközit, főleg az első heteken: ezekben is biztosítanak programokat, szórakozást, mozgást. Jellemzően kézműves foglalkozások, foci és röplabda, meg amit a felügyelő pedagógus fantáziája megenged. Egy-egy kirándulás, esetleg (jó idő esetén) strandolás is belefér. Általában ebédet is biztosítanak, elfogadható összegért, és akadnak fizetős programok is, például, ha moziba mennek. Az a szülő, aki több héten át is igénybe veszi ezt, már meg is tudta oldani a nyár egy részét.

Vannak persze hosszabb, speciális és tematikus lehetőségek is – ezek száma igen nagy. A gyerektábor-kereső weboldalon például egy lovastábor Horvátzsidányban kínálja a bentlakásos öt napos programot: ez 47 ezer forintot jelent, és nyolctól tizennyolc éves korig javasolják. Akad Vasban furulyatábor is, de van lehetőség például a gyöngyösfalui Holdfény-ligetbe is menni. A zsennyei horgásztábor négy turnusban várja a nyolcévesnél idősebb gyerekeket, ahol a vármegye bajnokcsapatának horgászai oktatják az elméleti és gyakorlati tudnivalókat.