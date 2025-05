Drogpadlás, koronázási jelvények és Széchy Mária cipője - Szubjektív tárlatvezetések Kőszegen

Ingyenes összefoglaló tárlatvezetés lesz az Arany Egyszarvú Patikamúzeumban Fröhlich Alexandrával május 8-án 17 órától. Az érdeklődők egyebek mellett megtudhatják, mit tároltak a drogpadláson, mire használták a szárított varangyot és hogyan működött egy 18. századi patika. Regisztrálni május 05. 16 óráig lehet az alábbi elérhetőségeken: [email protected] 06 30/ 0197196

Ingyenes összefoglaló tárlatvezetés lesz az Arany Egyszarvú Patikamúzeumban Fröhlich Alexandrával május 8-án 17 órától. Regisztrálni május 5. 16 óráig lehet.

Fotó: kvmkl.hu

További tárlatvezetések

Ingyenes szubjektív tárlatvezetésre hív Révész József május 13-án 17 órától, melynek során az érdeklődők bejárják a Fekete Szerecseny Patika minden zegét-zugát, megismerkednek a Küttel-patikuscsalád történetével és azt is megtudhatják, mit keres egy fűrészhal a gyógyszertárban. Regisztráció itt szükséges a fenti elérhetőségeken május 9. 16 óráig.

Szubjektív és ugyancsak ingyenes városi sétára mehetünk Csiki Istvánnal május 22-én 17 órától. Nyolcvan éve, 1945. március 28-án éjjel Kőszegen lépte át a magyar államhatárt és hagyta el az országot 33 évre a Szent Korona. A kerek évforduló kapcsán bejárhatjuk azokat a kőszegi helyszíneket, ahol őrizték, vagy őrizhették a koronázási jelvényeket és a Szent Jobbot a 2. világháború végnapjaiban. A hat helyszínt bejáró, nagyjából egyórás séta során olyan kulisszatitkokat tudhatunk meg, hogy miért kellett titokban szállítani az ereklyéket, miért nem tudjuk biztosan, hol őrizték őket 1944 decemberében, hol voltak elszállásolva a koronaőrök, stb. A séta ingyenes, rossz idő esetén későbbi időpontra halasztják. Regisztrációra május 20. 16 óráig van lehetőség.

Az egy terem – egy tárgy ingyenes szubjektív tárlatvezetésre a Várkiállításban Simon Zsófiával tartatunk május 27-én 17 órától. A vezetés során a Várkiállítás termeinek egy-egy kiválasztott tárgyával, tárgytípusával ismerkedhetnek meg közelebbről az érdeklődők, valamint a múzeumi munka érdekességeibe is betekintést nyerhetnek. Kiderül, honnan került elő a Széchy Mária cipőjeként is emlegetett női topán, vagy milyen fegyver tartozékát találták meg a Szent Jakab-templom ásatásán. Regisztráció itt is szükséges május 23. 16 óráig.