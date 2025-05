Ismét tornádó pusztított – Nardán érdeklődtünk közel egy évvel a csapás után

Pusztító tornádó söpört végig Kecskemét környékén – adta hírül lapunk is tegnap. Ahogy már korábban, április közepén Soltvadkerten is, amiről szintén beszámoltunk. A tegnapi eset tehát náluk sem első és egyedi – az egyik kertészetében még filmre is vették az esetet, amit társlapunk, a baon.hu cikkében lehet megtekinteni. Az utóbbi években megjelent és már „velünk élő” szélsőséges időjárás – és annak megjelenési formái – tehát várhatóan hosszú távon is itt lesznek, fel kell készülnünk jelenlétükre.

Tornádó pusztított az Alföldön – Nardán mi a helyzet?

Fotó: Unger Tamás / VN

Narda: tornádó júniusban

A korábban magyar tájakon ismeretlen tornádó nem először kopogtat be. Mint emlékezetes, Vas vármegyében is „tiszteletét tette”, nem egészen egy évvel ezelőtt. Akkor a Szombathelyhez közeli Narda település szenvedett súlyos károkat: előző napon villámárvíz, majd június 9-én a tornádó érkezett. Helyszíni tudósításban számoltunk be akkor is, később is, többször is az ottani helyzetről. Decemberben pedig megírtuk azt is, hogy milyen sok segítség és támogatás érkezett az eltelt időszakban, beleértve a római katolikus egyház részéről is.

Fotó: Unger Tamás / VN

A jelenlegi helyzet

Most – az újabb eset kapcsán – ismét érdeklődtünk: sikerült-e teljesen kihevernie a községnek és lakóinak a borzalmas eseményt, és annak emlékeit? Dr. Glavanics Krisztina polgármester elmondta: a károk túlnyomó többségét már sikerült helyreállítani. A privát házak, lakók saját forrásokból, esetleg biztosítások – és az említett adakozások – segítségével oldották meg a felújításokat. Az akkor keletkezett rengeteg zöldhulladák, törmelék és veszélyes hulladék elszállítását az önkormányzat vállalta magára. Rendbe tették a kertek mögötti utat is – a másik oldalon ez még várat magára. Kisnardán az út és a járda, valamint az átereszek, amik az előző napi villámárvízben rongálódtak meg, még szintén nincsenek mindenütt rendben.

A felújítás tehát még most sem százszázalékos. És hogy a mentális sebek, a sokk és a rémület mikor gyógyulnak be, az szintén kérdéses…

Fotó: Unger Tamás / VN

