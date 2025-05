Történelemérettségi: ezúttal a kőszegi Jurisich-gimnáziumban jártunk - fotók

A történelemérettségi középszinten 180 percig tart, a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. Az írásbeli vizsga első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, a második része szöveges, kifejtendő feladatokból áll; a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására. Emelt szinten négy órán keresztül írják a diákok a történelem érettségit.

Történelemérettségi: Neudl Gábor a tanteremben.

Fotó: Szendi Péter

A Jurisich-gimnáziumban 78 diák vizsgázott középszinten történelemből hét tanteremben, 18-an pedig emelt szintű vizsgát tesznek Szombathelyen.

– Mindenki felfokozott lelkiállapotban van, ami érthető, hiszen négy vagy öt évig készültek a diákok ezekre a napokra, és mindenki a maximumot szeretné nyújtani. Ha tisztességesen felkészült egy diák, akkor nyugodt lélekkel kezdhette el a történelmet is – mondta Keszei Balázs főigazgató, aki az elmúlt napok vizsgatapasztalata alapján pánikhelyzetről nem tudott beszámolni.

Történelemérettségi: diákokat kérdeztünk

Hétköznapokon is jellemző, hogy az iskolába érkező diákok kicsit megpaskolják az előtérben Mikszáth Kálmán mellszobrát. Szerdán – bízva abban, hogy szerencsét hoz – ezt még erőteljesebben tették.

– Minden reményem a szoborban van. Eddig is sokszor szerencsét hozott, remélem, hogy most is meghozza a sikert – egyenesen így fogalmazott a jánossomorjai – Kőszegen kollégista – Stefkovich Réka, aki az első két napot úgy értékelte: jól sikerült, könnyűek voltak a feladatlapok, és be tudta osztani az idejét. – Eddig egyáltalán nem izgultam, de most már igen – mondta. Az esszékérdésekkel kapcsolatban Trianonnal, az athéni demokráciával, az iszlám vallással, esetleg Hunyadi Mátyással kapcsolatos témának örült volna.

Stefkovich Réka Mikszáth mellszobránál

Fotó: Szendi Péter

Réka a Budapesti Gazdasági Egyetemre készül, ugyanígy az osztálytársa, Neudl Gábor, aki optimista volt a történelemérettségi előtt.

– Bízom abban, hogy mindent tudok majd, és ha nyugodtan állok neki a feladatoknak, akkor nem okozhatnak problémát.

Gábor tegnap este már próbált lazítani a másnapi nyugalomért. A terveiről is kérdeztük: Budapesten szeretne turizmus-menedzsmentet tanulni, ezenkívül Ausztriába adta be a jelentkezését.