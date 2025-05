Fáradtsággal, beszédzavarral kezdődött: agresszív tumorral harcol a háromgyerekes édesanya

Az idővel harcol a zalaegerszegi háromgyermekes édesanya. Zsuzsanna a zaol.hu újságírójának mesélte el, hogyan fordult fel teljesen az élete egyik pillanatról a másikra. Zsuzsanna 46 éves. Háromgyermekes zalaegerszegi anyuka. A nagylánya, aki most a találkozónkra is elkísérte, 25 éves, a szombathelyi kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán dolgozik. A két másik kislány, aki még otthon van, mindössze 9 és 12 éves. Látják, hogy anya beteg. Hogy megműtötték, de ezzel nem múlt még el a baj. Látják és türelemmel, a maguk életkorához mérten a lehető legnagyobb támogatással: fegyelmezett tanulással, viselkedéssel segítik anyukájukat. A két kislány és Zsuzsanna párja, valamint a volt férje, s az egész család most egy emberként igyekszik a tőle telhető legtöbbet megtenni azért, hogy anya gyógyuljon. Hogy pihenni tudjon a mindennapos szombathelyi kezelések után. Hogy lelkileg erősödjön, mert neki most keményen küzdenie kell. Azt mondja, számára ez talán a legnehezebb: ő, aki eddig összetartotta, koordinálta a családot, a gyerekek mindennapjait, és támasza volt szeretteinek, nos, most ő az, aki támaszra és segítségre szorul. Nem ehhez szokott hozzá, ezért ez most különösen fájó. Zsuzsanna fáradtan, szomorkás arccal ül velem szemben, melegbarna szeme sokszor telik meg könnyel. Igazít néha a fejét takaró kék kendőcskén. Amikor beszél, a szavakban a betűk, a szótagok időnként felcserélődnek, és sokszor együtt keressük a kifejezéseket az őt elkísérő nagylányával, Csengével. Próbáljuk kitalálni, mit szeretne megfogalmazni. Zsuzsanna, aki minden eddigi munkája során emberekkel kommunikált, most több ízben is kétségbeesetten keresgéli a megfelelő kifejezést, és ilyenkor segítségkérően néz lányára. A zöld, dió nagyságú tumor, ami ki tudja, mikor kezdett fejlődni az agyában, a beszédközpontot támadta. A tumort 95 százalékban eltávolították, most egy 30 napos sugárkezelés elején tart, amelynek hatására átmenetileg újra ödémásodhat az agynak e területe, emiatt kell keresgélnie a szavakat.