Az új pápa első beszédét vasiak is hallgatták

A Dr. Perger Gyula vezette Vas megyei, főleg szombathelyiekből álló zarándokcsoport a több százezres tömegben állva a Szent Péter téren hallgatta meg az új pápa, az amerikai Robert Prevost, vagyis XIV. Leó első beszédét, amikor megjelent a bazilika gyönyörűen feldíszített, bíbor drapériával borított, központi erkélyén.

Az új pápa, az amerikai Robert Prevost megválasztása után hamarosan megjelent a Szent Péter-bazilika központi erkélyén. Fotó: Dr. Perger Gyula

Most jöttünk ki a Szent Péter térről - tudósított a vasi zarándokcsoport vezetője, dr. Perger Gyula atya azonnal, az új pápa, Robert Prevost, vagyis XIV. Leó első beszéde után. – Azt mondta elsőként, hogy „Békesség legyen veletek!” Úgy köszöntött minket, mint Krisztus feltámadása után az apostolokat.

Több százezer ember ünnepelte, amikor megjelent a bazilika erkélyén az új pápa, Robert Prevost, vagyis XIV. Leó. Fotó: Dr. Perger Gyula

- Az új pápa arról beszélt, hogy az egyháznak mindig hidakat kell építenie az emberek között, és úgy kell átölelni őket, ahogy a Szent Péter tér oszlopkarjai ölelik most a pápaválasztásra érkezett tömeget – elevenítette fel Robert Prevost, vagyis XIV. Leó szavait dr. Perger Gyula. Hozzátette: az új pápa Pompeji Szűz Máriát is említette, akinek ma van az ünnepe, és idézte Ferenc pápát is, egyebek közt a szinodalitás gondolatát.

Az új pápa azt mondta: kéz a kézben járjunk!

- Úgy kell járnunk - nekünk, embereknek - kéz a kézben, hogy fogjuk Isten kezét – idézte Perger atya az új pápa beszédét, aki azt is hangsúlyozta: