Milyenek az első benyomások az új pápáról? - Dr. Székely János megyés püspököt kérdeztük

Erről a kérdésről dr. Székely János elmondta:

- Talán ezért is választotta a XIV. Leó nevet, mert XIII. Leó volt az a pápánk, aki legelőször a Rerum Novarum enciklikában a munkásosztály, a szegények, a társadalmi igazságosság érdekében hangsúlyosan és prófétai erővel megszólalt a modern pápaság történetében. Ugyanakkor az alaperkölcsi kérdésekben, mint a család, az életvédelem, nagyon is szilárd és tiszta tanítást képvisel. Úgy gondolom, hogy a Szentlélek ilyesfajta pápát akart adni az egyházunknak. Hálát adunk érte, és imádkozunk érte.

Arra külön rákérdeztünk, hogy dr. Székely János szerint mit jelent az, hogy az új pápa a Leó nevet választotta, illetve az, hogy az első beszédeiben Ferenc pápának többször is kifejezte háláját? Lehet azt mondani, hogy ő tovább viszi az örökségét, és azt az utat fogja valószínűleg járni, amit Ferenc pápa elkezdett?

A megyés püspök azt válaszolta, hogy „részben igen, részben nem.”

A szegénység, az igazságosság területén abszolút igen. De az, hogy nem II. Ferenc pápa lett, hanem XIV. Leó pápa, jelzi azt, hogy nem teljesen ugyanúgy viszi tovább az örökséget, hanem talán nagyobb figyelemmel az alapvető örök erkölcsi értékekre.

Mit jelenthet az, hogy az új pápa az amerikai kontinensről érkezik?

Vajon ez jelezheti azt is, hogy ott most erős a katolikus közösség - részben Dél-Amerikában, illetve az Egyesült Államokban is -, a kereszténység mintha emelkedő létszámot mutatna. Ez jelentheti azt is, hogy egy olyan bázisról hívták az új Szentatyát, akinek valóban stabil, jó meglátásai lehetnek, hogyan kellene vagy lehetne az evangelizációt folytatni?

A megyés püspök erre válaszolva kifejtette:

- Azt gondolom, hogy a bíboros atyák nem elsősorban ilyen módon választanak, hogy melyik kontinens, az embert nézik. Tehát próbálják meglátni azt a lelki képességet, tehetséget, adottságot, karizmatikus személyiséget, bölcsességet, ami ehhez a szinte emberfölötti feladathoz kell. Figyelgetik egymást, és meglátnak egy-két személyt, aki talán erre alkalmas képes. Az egyházunknak vannak fantasztikusan eleven részei, a legelevenebb jelenleg Afrika, egyértelműen. De ezután nyilvánvalóan meg kell említeni Ázsiát, Latin-Amerikát, akár Észak-Amerikát is.

"És valóban Nyugat-Európa sok szempontból egy halódó, egy kereszténységet kicsit fölhígító. Van, aki így nevezte, hogy a német vagy a nyugat-európai irányzat, ez a Catholic Light, egy könnyű katolicizmus, ahol se a hitet, se az evangélium erkölcsi útmutatásait nem veszik már komolyan. Fölül bírálják, könnyítik, és ezzel gyakorlatilag föl is számolják a kereszténységet. Németországban a katolikusnak keresztelt emberek kb. két százaléka jár csak misére, tehát egy megszűnés szélén álló egyház. Nyilvánvalóan nem ebbe az irányba akartak menni a bíborosaink. "

Az új pápa szociális kérdésekben nagyon nyitott

- Hálát adunk, hogy valahogy középen választottak. Szociális kérdésekben egy nagyon nyitott, de lényegi, az evangélium hitelességét érintő kérdésekben pedig egy nagyon hűséges és tisztánlátó Szentatyánk van, akiért, ahogy említettem, köszönetet mondunk és fohászkodunk is, hogy sok ereje legyen ehhez az óriási küldetéshez - fogalmazta meg dr. Székely János megyés püspök zárásként.