Újrahasznosul a zöldhulladék - Ágh Péter: köszönöm a bükiek összetartását

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye sorra meglátogatta a városban zajló fejlesztéseket. Már elkészült, a zöldhulladékot várja a komposztálótelep Bükön. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője dr. Németh Sándor polgármesterrel közösen tekintette meg az új létesítményt.

- Bölcsőde, kerékpárút, új víztorony, lakótelepi fejlesztés, mindezek a beruházások az elmúlt időszakból azt mutatják, hogy közös erővel Bük fejlődése most is folyamatos – közölte Ágh Péter. - Ebbe a sorba illeszkedik a komposztálótelep létrehozása is, amely hasznos a város számára. Közös ügyünk Bük. Ebben a munkában köszönöm a polgármester és a város lakóinak összetartását.

Dr. Németh Sándor polgármester elöljáróban leszögezte: a fejlesztések tekintetében is mindig számíthatott Bük Ágh Péter közreműködésére. - A szükséges engedélyek beérkezése, az áramellátás biztosítása után a komposztálótelep akár már másnap megkezdhetne a működését – tette hozzá a polgármester. - A képviselő-testület úgy döntött, hogy az üzemeltetéssel a város száz százalékos tulajdonában lévő Parkom Kft-t bízza meg.

A komposztáló éves kapacitása 500 tonna, egy köbméter zöldhulladék mintegy 50-60 százalékéból lesz humusz. A telep korszerű gépsorán az első időben a város közterületein, parkjaiban, füves részein keletkező zöldhulladékot: elszáradt virágokat, lenyírt füvet, faleveleket, aprítékot dolgozzák fel.

Mint arról korábban beszámoltunk, büki önkormányzat a Vas Vármegyei Önkormányzattal közösen sikeresen vett részt az „Élhető települések” című TOP-os pályázaton. Mintegy 600 millió forintnyi forrást nyertek el. Ebből a forrásból épült kerékbárút Bük és Sajtoskál között, illetve zöld park létestül a Petőfi utcában, valamint kialakították az STKH hulladékudvara mellett a komposztálót.