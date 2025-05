Új helyre költözött a Városrendészet – Szombathely térfigyelő központjában jártunk

Ünnepélyes keretek között mutatták be hétfő délután a szombathelyi Városrendészet új központját, amely a Kossuth Lajos utca 11. szám alatt kapott helyet. A bejárás előtt Ágoston Sándor irodavezető részletes tájékoztatást adott az új működési struktúráról és a jövőbeli célkitűzésekről.

Modern technológia az új Városrendészeten

Fotó: Szendi Péter

Közterület-felügyelet helyett Városrendészet

A modern, új névvel és új szemlélettel működő városrendészet kulcsszerepet játszik a közterületi rend fenntartásában és a lakók biztonságérzetének növelésében. Elhangzott: Szombathelyen olyan rendészeti szervet sikerült létrehozni, ami egész évben, a nap 24 órájában elérhető.

Azt gondolom, hogy ez a lakosság biztonságát és biztonságérzetét is nagy mértékben elősegíti - fogalmazott az irodavezető.

Beszélt a Városrendészet felépítéséről is, ami mint elmondta, három fő egységből áll. A mezőőri szolgálat négy fővel működik, akik Szombathely külterületein – szántókon, réteken, erdős területeken – teljesítenek szolgálatot. Fő feladatuk az illegális hulladéklerakás megelőzése, de segítenek a turistáknak is, például a Parkerdő környékén. Korábban eltűnt személyek keresésében is közreműködtek.

Az állategészségügyi és ebrendészeti szolgálat két fővel dolgozik, egész évben, folyamatosan. Ők gondoskodnak a kóbor és agresszív kutyák befogásáról, és több esetben intézkedtek már állatkínzás gyanúja miatt is, tehát az államvédelemből is kiveszik a részüket. Emellett működik a közterületi járőrszolgálat is, amely a nap 24 órájában jelen van a város utcáin, rendezvények biztosításában, terület ürítésében vesznek részt többek között.

A bejáráson jelen volt dr. Nemény András polgármester, dr. Károlyi Ákos jegyző, valamint Kelemen Krisztián tanácsnok, ezen kívül több rendvédelmi és közszolgáltató szerv képviselői is, többek között dr. Koncz Gabriella r. ezredes, kapitányságvezető; dr. Pilisi Gábor r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány; Teráz Norbert bv. százados, a helyi börtön parancsnokhelyettese; valamint dr. Bognár Balázs tü. dandártábornok, a katasztrófavédelem igazgatója is.