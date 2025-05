Újra felbukkant hazánkban a vérzéses, csonttörő láz

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti fertőző betegségekről szóló jelentésében egy 49 éves, Győr-Moson-Sopronban élő nő vérzéses lázzal jött haza Indonéziából. - Tárgyhéten regisztrálták két import eredetű vírusos haemorrhagiás láz megbetegedést. Egy Győr-Moson-Sopron vármegyei 49 éves nő és egy Fejér vármegyei 52 éves nő a vérzéses láz betegség lappangási idejében Indonéziában tartózkodott, és ott akvirálták a fertőzést. A betegséget igazoló diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok a Dengue vírust azonosították kórokozóként - írta akkori, 12. heti jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Akár halálos is lehet a vérzéses láz

A dengue-láz a dengue-vírus által okozott fertőző megbetegedés. A betegségnek két fázisát különböztetik meg: a klasszikus dengue-lázat és a súlyos dengue-lázat (másnéven: dengue-sokk szindrómátvagy vérzéses dengue-lázat). A dengue-vírust szúnyogok terjesztik, legfőképp az egyiptomi csípőszúnyog, de a más rokonfajok is, többek között az ázsiai tigrisszúnyog is. A dengue-láz a fertőzöttek kis részénél súlyos tüneteket okozhat, emiatt csonttörő láznak is nevezik, mivel olyan erős fájdalmak jelentkezhetnek, hogy a beteg úgy érzi, mintha eltörnének a csontjai. A dengue-láz tünetei többek között láz, fejfájás, a kanyaróhoz hasonló bőrkiütés, valamint izom- és ízületi fájdalmak. Ritka esetekben életveszélyessé is válhat. Legsúlyosabb fázisában vérzést, a vérerek szivárgását és a véralvadást előidéző vérlemezkék számának csökkenését okozza, emiatt nevezik vérzéses dengue-láz is - olvasható a Wikipédián.

Ismét felütötte a fejét a betegség hazánkban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 16. heti jelentésében újabb Dengue-vírus okozta megbetegedésről számoltak be. Mint írják, tárgyhéten egy vírusos haemorrhagiás láz megbetegedés gyanút regisztráltak. A Pest vármegyében élő 55 éves nő a betegség lappangási idejében Indonéziában tartózkodott, és ott akvirálta a fertőzést. Diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok Dengue-vírust igazoltak kórokozóként.