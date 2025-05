Mérges kígyó borzolta a kedélyeket a zalai város lakóövezetében?

A zaol.hu cikkében arról számolt be, hogy futótűzként terjedt a hír az elmúlt hétvégén a közösségi médiában: akár emberre is veszélyes mérges kígyót láttak a szomszédos, Zala vármegyei Lentiben. A szóbeszéd szerint az állítólagos vipera a település belterületén, lakott övezetben tűnt fel. A hír alaposan megbolygatta a város közvéleményét, megoszlottak a vélemények. Többen is azon az állásponton vannak, hogy a vipera igyekszik magát az embertől távol tartani, ellentétben a siklóval vagy kuszmával, amivel viszont többen is találkoztak már az üdülőövezetben, a település nyugati részén, a városszéli utcákban, a kertekben, de akár kevésbé gondozott füves területeken is. Mások szintén a hozzászólásokban világítanak rá arra, hogy az sem lenne új keletű, ha valóban viperáról lenne szó, hiszen nem ez lenne az első ilyen eset az elmúlt években a térségben.

A keresztes vipera néhány példánya a Kerka-völgyében is előfordul

Fotó: Lelkes András / Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Viperaszakértő azonosította a mérges kígyót

A zaol.hu arról ír, hogy az egyik hozzászóló azt állítja, nekik néhány évvel ezelőtt volt dolguk viperával. A Zala vármegyei portál megkeresésére a kommentelő párja, Ruzsics Dániel elmondta, 2021-ben a lentikápolnai városrészben, a családi házuk közvetlen szomszédságában, egy fenyvesben találtak egy 79 centiméter hosszú, fekete színű keresztes viperát. A mérges kígyót szakemberekkel – köztük budapesti viperaszakértővel is – azonosíttatták, illetve el is szállíttatták. Két évre rá pedig a saját udvarukba mászott be egy mérges kígyó, azt a kutyájuk tette ártalmatlanná.

