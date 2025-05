Szalay-Bobrovniczky Kristóf: egész életünkre hatna Ukrajna uniós csatlakozása

Hozzátette azt is: a jövő héten a honvédelmi és rendészeti bizottság zárt körű meghallgatást tart ebben az ügyben. A miniszter szólt arról is, hogy a Tisza Párt az EU-ban a magyar emberek pénzének visszatartásával is próbálta elérni azt a hatást, hogy a magyar emberek "felkorbácsolt elégedetlenségének hatására majd kormányra kerüljenek". Hozzátette: egy másik ágon a párt és annak katonai képviselői pedig a "biztonságunkat kockáztatja annak érdekében, hogy az elégedetlenség hátán ők majd reményeik szerint a kormány közelébe kerüljenek". Ez veszélyes a magyar emberek számára - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter ezt követően a Zene Házában telt ház előtt tartott fórumot, amin Vámos Zoltán főispán, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Kondora Bálint alelnök, Kondora István, Sárvár polgármestere és Máhr Tivadar alpolgármester is részt vett.