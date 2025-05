Döbbenet: Eltűnt a Windows XP ikonikus zöld dombja

Milliók mindennapjainak része volt, most sokkoló látvány fogadja azokat, akik rákeresnek, hogyan néz ki ma minden idők egyik legtöbbet látott fényképe. A Windows XP felejthetetlen háttérképe, a "Bliss" helyszíne ugyanis teljesen átalakult, a zöld domb helyszínén ma egy szőlőültetvény található.

Windows XP domb

Forrás: Microsoft / Wikipedia

Hol van a Windows XP domb?

Aki az elmúlt bő húsz évben használt számítógépet, szinte biztosan találkozott Chuck O'Rear 1996-ban készült fotójával, amely a Windows XP operációs rendszer alapértelmezett háttérképe lett 2001-től. A vibráló zöld dombok és a kristálytiszta kék ég látványa sokak számára jelentette a digitális világ kapuját.

De vajon elgondolkodott már azon, hogy ez a domb valós helyen van-e, és ha igen, hol? A válasz igen, a fotó Kaliforniában, a Napa és Sonoma megye határának közelében készült. Azonban aki ma felkeresné ezt a helyszínt, valószínűleg nagy meglepetés érné.

Az elmúlt években készült fotók tanúsága szerint a táj drámaian megváltozott. Míg a "Bliss" képen buja, élénkzöld fű borítja a domboldalt, addig a későbbi felvételeken sokkal szárazabb a környezet. A legfrissebb beszámolók szerint pedig a területet mára szőlőültetvénnyé alakították át.

A régi és az új képek összehasonlítása rendszeresen felbukkan az interneten, és szinte mindig hasonló, csalódott reakciókat vált ki a nézőkből, akiknek gyerekkoruk egy darabkája tűnt el a szemük elől.

"Szóval tönkretették. Szép" – kommentálta valaki az Inside History Instagram-oldalán megosztott posztot. "Percekig bámultam ezt a képet, és azt kívántam, bárcsak ott lehetnék... most szomorú" – tette hozzá egy másik hozzászóló.

Voltak azonban megfontoltabb vélemények is. Egy harmadik kommentelő szerint a helyszín élőben még mindig lélegzetelállító, míg mások megjegyezték, hogy az eredeti fotó novemberben készült, amikor a táj természetesen is zöldebb. "Mindenki úgy reagál, mintha most egy szürke téglaház állna ott" – viccelődött egy ötödik felhasználó.

A Windows XP és ezzel együtt az ikonikus háttérkép hivatalosan 2014 áprilisában vonult nyugdíjba, amikor a Microsoft megszüntette az operációs rendszer támogatását. Chuck O'Rear, a fotós azóta is beszélt a kép készítéséről, kiemelve, hogy a választott fényképezőgép és a "briliánsabb színeket adó film" használata nagyban hozzájárult a végeredményhez.