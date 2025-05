Elhangzott a bejelentés XIV. Leó néven Robert F. Prevost lett az új pápa

Ahogy arról beszámoltunk, 18 óra 08 perckor szállt fel a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményéből, ezzel jelezve a téren összegyűlt híveknek, megválasztották a katolikus egyház új vezetőjét. A fehér füst felszállása után percekig zúgtak a harangok a Vatikánban, a tömeg pedig ünnepelt. Ünnepélyesen bevonult és felsorakozott a Szent Péter téren a svájci gárda. A hagyományoknak megfelelően ezt követően lépett ki a Szent Péter-bazilika erkélyére a prodakónus bíboros és elhangzott a várva várt bejelentés, a Habemus papam! (Van pápánk!). Ennek során derült ki a pápai név is, amelyet az új egyházfő választott magának. A bejelentés után pedig hamarosan megjelent a megválasztott új pápa, az amerikai Robert F. Prevost, aki XIV. Leó pápa néven vonul be a történelembe. Az új pápa a Szent Péter-bazilika balusztrádjáról elmondja az első Urbi et Orbi áldását.

XIV. Leó az új pápa

Forrás: Vatican News

