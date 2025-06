Amikor fehér galamb szállt a házra

A húsáért tartott házigalamb eltűnt a falvakból, tanyákról, városokból. Velem együtt nagyon sokan lehetnek olyanok, akik életükben még sohasem ettek galambot. Sohasem volt ez az étkezések nélkülözhetetlen része, de hagyományok, szokások kapcsolódtak hozzá. Gyermekágyas asszonyoknak, betegeknek adtak gyenge galamblevest. A tartása egyszerre volt hobbi és hasznot hozó tevékenység. A galambháznak is többféle formája lehetett, voltak vidékek, ahol díszesebbet készítettek, és akadt, ahol kör alakja volt. Szombathelyen tudtommal csak a skanzenben van oszlopokon álló galambdúc, Kenyeriből került a falumúzeumba. Ha a kapcsolódási pontokat nézzük, akkor figyelembe kell vennünk, hogy a galambtartásnak, az állattal való foglalkozásnak Európára, Kis-Ázsiára, Észak-Afrikára kiterjedően ősi hagyományai vannak. Galambházat, galambtornyot sokfelé építettek – nemcsak fából, hanem téglából és kőből is. Szóba kell hoznunk a galambdúcos fedeles kapukat, amelyeket sokszor egyszerűen székelykapuknak neveznek. Nemcsak a Székelyföldön vannak ilyenek, sőt ott a magyar nyelvterületen kívül is megtalálhatók. Szombathelyen, a Petőfi utcában a Gaugel-háznak van galambdúcos kapuja. A bejárat feletti dúc díszítő motívum és szimbólum, nem az állat tartásának tényleges helyszíne. A 20. századi kisember sokszor a padláson vagy a fészerben tartja a madarait. A téma nagyon sokrétű. Vannak, akik a díszgalambokat kedvelik, mások a sportgalambokkal foglalkoznak. A galamb és a gerle a városok számára sokszor problémát jelentenek, s a gyérítésükben gondolkodnak. A kérdés sok települést foglalkoztat. Augsburgban például olyan koncepciót dolgoztak ki, amelyik egyaránt védi az embereket és az állatokat.

Szombathelyen, a Szigligeti utcában látható az egykori Vegyesipari Vállalat cégére a galambbal.

Forrás: Orbán Róbert

Galambházakat építettek, amelyeket rendszeresen fertőtlenítenek, a gyérítést pedig az igazi tojások műtojásokra cserélésével érik el. A galambdúcok rendszerint ott álltak a csárdák udvarán is. Talán útjelzőnek, cégérnek tekintették őket. Az országban több helyen volt Galambosnak vagy Galambosinak nevezett csárda. Az egyik Szombathelyen, illetve ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor Szombathely közelében, a Rumi út mellett. A Kispityer elődjét nevezték így az 1800- as évek közepén. Az Erdődyek tulajdona volt, Szőlőshöz tartozott. A község határa itt furcsa kiszögellést vett, s a közelben akkor még nem volt más ház. A galamb ősi jelkép, a kereszténységnek is egyik szimbóluma. Ábrázolásai a lélekkel, a békével, az érzelmekkel és a felemelkedettséggel hozhatók összefüggésbe. Az özönvíz idején az olajággal a bárkára viszszatérő galamb jelezte Noénak, hogy a vész múlóban van. Amikor Jézus a Jordán vizében megkeresztelkedett, a feje fölött galamb jelent meg. Ezt a jelenetet láthatjuk a szombathelyi evangélikus templom feletti egyik domborművön. Galambot látunk az épület előtti Kátékúton is. Nehéz összeszámolni, hogy hány helyen találkozunk vele a városban. Egyet még meg kell említeni: a Szigligeti Ede utcában a Vegyesipari Vállalat egykori épületének cégérét kevesen veszik észre. A Szentháromság-ábrázolásoknál a galamb a Szentlélek jelképe, s ebből következően a Szentlélek kiáradása ünnepének, a pünkösdnek is szimbóluma. Ott látjuk a magyar népművészet alkotásain, faragott tárgyakon, hímzéseken. Arany a Walesi bárdokban az öreg énekmondót az ősz haja miatt a fehér galambhoz hasonlítja. A házra szálló madár a népköltészetben olykor a boldogságot jelzi, de a legtöbbször a búcsúzást készíti elő. „Fehér galamb száll a házra, édesanyám, Isten áldja” – kezdődik a népdal, amelyben a menyasszony köszön el egykori otthonától. A galamb – fel sem tűnik, de – a mindennapjainkban is velünk van. Előfordul, hogy galambomnak szólítunk valakit, megesik, hogy a galamb az utcán népszerű operett, magyar nóta vagy sláger szövegfoszlányaként száll felénk.