Ez minden szja-mentes anyát érint: így alakul a nyugdíjuk, tb-jük

Sok háromgyermekes anyuka örülhetett tavaly ősszel, amikor a kormány bejelentette: 2025 októberétől már nekik sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az anyák adómentessége eddig csak a négy- vagy többgyermekeseknek járt, most viszont egy szélesebb kör is élhet vele. Viszont előkerültek a számológépek, és a konyhaasztalok mellett indult a számolgatás: ki mennyit nyer az anyák szja-mentessége okán, és vajon miből lehet érvényesíteni a családi kedvezményt, ha már nincs is adó, amiből levonnák? A kérdés jogos. A Kemma.hu megkérdezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy ha már sem adót, sem járulékot nem fizetnek az anyák, akkor vajon megmarad-e a társadalombiztosításuk, és számít-e ez a nyugdíjba. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megnyugtató volt, ahogy azt a portál írja.

Az anyák szja-mentessége nem csak a három vagy több, de a két és az egy gyermeket nevelőket is érinti majd

Fotó: MNStudio

Mint az a kormany.hu-n is olvasható, heteken belül Európa legnagyobb családi adócsökkentése indul: júliustól életbe lép a családi adókedvezmény 50 százalékos emelése, a CSED, GYED, az örökbefogadói díj adómentessége, októbertől jön a 30 év alatti anyák, majd januártól a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége és újabb 50 százalékkal fog emelkedni a családi adókedvezmény is. A 2026-os költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot fordítunk családok támogatására.

Mi lesz a nyugdíjjal, tb-vel?

A NAV válasza világos: ha a járulékokat a családi kedvezmény miatt nem kell megfizetned, attól még a társadalombiztosításod él, és a nyugdíjjogosultságod is pörög tovább.

– A törvény szerint a családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerő-piaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét –válaszolta megkeresésünkre a NAV.

Egyszerűbben: akkor is biztosítottnak számítasz, ha a kedvezmények miatt egy fillér járulék sem folyik be utánad, és ugyanez igaz a nyugdíjadra is.

Mi jár tehát?

Orvosi ellátás: Igen, a háziorvos, a labor, a szakorvos továbbra is „ingyenes” (vagyis az állam fizeti).

Táppénz, CSED, GYED: Igen, ezek is járnak, hiszen biztosítottként vagy nyilvántartva.

Nyugdíj: Igen, a munkaviszony alatt szerzett jogosultság ugyanúgy épül tovább – a kedvezmény nem számít „lyukas időszaknak”.

Mi az a családi járulékkedvezmény? A családi járulékkedvezmény összege a családi kedvezmény adóalappal, adóelőleg-alappal szemben nem érvényesített részének 15 százaléka, de legfeljebb a magánszemély által fizetendő tb-járulék (bizonyos esetekben nyugdíjjárulék) összege. A gyakorlatban ez így néz ki például: Ha valaki dolgozik, és három gyermeke után igénybe veszi a családi adókedvezményt, akkor az SZJA-t csökkenti. Ha viszont az anya jogosult a teljes személyi jövedelemadó-mentességre (például három gyerek után), akkor már nincs is szja, amit csökkenteni lehetne. Ilyenkor a fennmaradó családi kedvezményt a járulékokból lehet érvényesíteni.

Hogyan valósul meg az anyák SZJA-mentessége?

Az idei évértékelőjén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a két és három gyermeket nevelő anyák életük végig szja-mentesek lesznek. A háromgyerekes anyáknál ez egy lépcsőben következik be 2025 októberétől, a kétgyermekeseknél négy lépcsőben 2026 januárjától:

2026. január 1-jétől a 40 év alatti anyák számára válik elérhetővé az adómentesség,

2027. január 1-jétől a 40 és 50 év közötti anyák is jogosulttá válnak,

2028. január 1-jétől az 50 és 60 év közötti anyák is igénybe vehetik,

2029. január 1-jétől a 60 év feletti anyák is mentesülnek az szja fizetése alól.

Mint arra a Világgazdaság is emlékeztetett, így 2026. január elsejétől félmillió, 2029 januárjától pedig egymillió édesanya válik szja-mentessé. Mindemellett 2026 januárjától a harminc év alatti, egy gyermekes édesanyák számára is megszűnik az átlagbérhez kötött szja-mentességi felső határ.