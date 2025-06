Munkavállalás Ausztriában - íme a nyári top ajánlatok

A határnyitás, és főleg hazánk uniós csatlakozása óta Ausztria, és különösen Burgenland ideális célpont a magyar munkavállalók számára. Főleg azoknak, akik gyári, építőipari vagy vendéglátói munkát keresnek. És persze előny, ha mobil, azaz nyitott és rugalmas az illető akár nagyobb távolságokat is bevállalva. A nyelvtudás pedig… nos, nagyon sok területen elvárás – ilyen vagy olyan mértékben. Munkakörtől függően változik, de sok ausztriai állásnál elegendő az alapfokú vagy akár nyelvtudás nélküli munkavégzés is. Lássuk, mit kapunk ezért?

Ausztriai állás: mik a lehetőségek?

Forrás: Pixabay

Ausztriai állás vár – de kiknek?

Burgenlandban elsősorban a gyári és ipari munkák a jellemzőek – és persze a szolgáltatások terén keresnek vállalkozó szelleműeket. A gyári munkák között megtalálhatók betanított munkák, mint csomagolás, anyagmozgatás, minőségellenőrzés, de keresettek a CNC-operatorok, marósok, esztergályosok is, különösen az autóipari beszállító cégeknél. Az építőipar is jelentős munkaadó: villanyszerelő, bádogos, szigetelő, festő, kőműves, lakatos pozíciókban folyamatos a munkaerőigény. Ezek a munkák jellemzően hosszútávúak, magyar nyelvű kapcsolattartóval, például a Jooble állásportálon több ilyen pozíció is elérhető Burgenlandban. A vendéglátás és turizmus is aktív ágazat, itt recepciós, felszolgáló, szakács, bárpultos és takarító pozíciókra keresnek munkavállalókat magyar nyelvű támogatással.

Kell-e a német tudás?

Burgenlandban a nyelvtudás elvárása pozíciótól függően változik. Gyári betanított munkák esetén sokszor nincs szükség német nyelvtudásra, mivel a cégek magyar munkavállalókra specializálódnak, és magyar nyelvű segítséget biztosítanak. Az ipari szakmunkákban, mint a CNC-operator vagy bádogos, már alapfokú német nyelvtudás előnyt jelent, de nem feltétlenül kötelező. A vendéglátásban és ügyfélszolgálati munkakörökben már természetesen elvárják a középszintű német nyelvtudást, mivel a vendégekkel való kommunikáció alapfeltétel. Ugyanakkor sok helyen magyar nyelvű kapcsolattartó segíti a beilleszkedést.

Nos, és cserébe mi jár?

A bérek Burgenlandban az osztrák átlaghoz képest versenyképesek. Gyári munkák esetén a bruttó fizetés 1.600–2.500 euró között mozog, a szakmunkások, például CNC-operatorok vagy bádogosok nettó bére 2.600–3.400 euró között lehet, a 13. és 14. havi bérrel együtt. Az építőipari segéd pozíciók viszonylag alacsonyabbak (~1 500–2 200 €), de a 14 havi juttatás kompenzál. Szakácsok, pincérek, szállodai személyzet: 1 200–3 000 € nettó; természetesen a profi szakácsok tanyáznak a lista tetején… A vendéglátásban a fizetések általában a kollektív szerződés szerinti szinten vannak, de sok helyen biztosítanak ingyenes vagy kedvezményes szállást, étkezést is. Erősen megfontolásra méltó, igaz?