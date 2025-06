14 évesen is lehet autót vezetni, még 8 osztály sem kell hozzá

Akár hiszed, akár nem, Magyarországon már 14 éves kortól lehetséges az autóvezetés. Még érdekesebb, hogy ehhez "B" kategóriás jogosítványra sincs szükség. A megoldás persze, hogy a Tik-Tokon jött szembe, de nem tréfa! A jelenleg hatályban lévő KRESZ szerint egy bizonyos autó, amit a 14. életévét betöltött gyermek is szabályosan vezethet - írta meg a kemma.hu.

Autóvezetés 14 évesen, valóban lehetséges a KRESZ szerint

Fotó: ShotPrime Studio / Forrás: Shutterstock

Autóvezetés 14 évesen, van azért egy csavar

A TikTokon futottunk bele egy érdekes videóba, amiből kiderül, hogy még 8 osztály sem kell ahhoz, hogy valaki autót vezessen teljesen legálisan a közúton. A TikTok-videóban egy 17 éves fiatal mutatta be azt az autót, amivel

akár a Balatonra is leruccanhatsz 14 évesen. Nem, nem utasként, hanem azt a járművet vezetve, szülők nélkül.

Bár autópályára nem lehet vele menni, de bármelyik országúton lehet vele szabályosan közlekedni.

16 és fél éves korodig azonban nem szállíthatsz vele személyt, csak egyedül élvezheted a vezetés örömeit.

Azonban, ha eléred ezt a kort, akkor az A1-es jogosítvány letételével már ezt is megteheted.

Népmesei a megoldás, autó is meg nem is

Igazából ez nem is egy autó, hanem egy segédmotoros kerékpár. Igen, négy kereke van, de bizony annak minősül a KRESZ szerint. Ennek értelmében már egy "AM" segédmotoros kerékpár vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzésével vezetheti is a 14. életévét betöltött fiatal. De hogy mi is ez pontosan? A mopedautó.

A mopedautó nem más, mint egy jármű, ami mindenkit egy autóra emlékeztet, azonban valójában nem az. Magyarországon a mopedautó négykerekű segédmotoros kerékpárnak minősül.

Magyarországon 2009. április 1-jével lépett hatályba az a rendelet, mely szerint a 350 kilogramm feletti mopedautók, már járműnek minősülnek. Az ilyen mopedekre a tulajdonosának rendszámot, kötelező felelősségbiztosítást, regisztrációs adót, valamint műszaki vizsgán kiállított műszaki adatlapot is igényelniük, illetve fizetniük kell.