Bagdy Emőke elárulta, mit ér az ember egyedül

Nemrégiben megsérült, izomszakadása lett, mégis eljött Szombathelyre, hiszen a téma húsba vágó – ezzel nyitotta rendhagyó előadását Bagdy Emőke, a pszichológia fáradhatatlan „nagyasszonya”, a magyarországi pozitív pszichológia mozgalom képviselője.

Mi tartja meg az embert? Mitől lesz jó az életminősége? Ezekre is válaszolt a közönségnek dr. Bagdy Emőke.

Fotó: Unger Tamás

Dr. Bagdy Emőke Szombathelyen

Először az egészséghez való viszonyunkat járta körül, ami kultúránkban jellemzően még most is orvosi jellegű. Hogy megragadjuk, mégis miben áll az egészség, az orvostudomány és a pszichológia szempontjából is közelített. Az ember testi, lelki, kapcsolati és spirituális lény. Mint holisztikus, teljes, egész egység ugyanúgy az univerzum része, egy önálló rendszer a maga alrendszereivel. Az egészség boldogság – egészségre, boldogságra teremtett emberi lények vagyunk. Mégis hogyan kapcsolódnak ezek össze? És hogyan működik a szervezetünk, ami egyensúlytalanságokat, kibillenéseket élhet meg? – erről is megosztotta a gondolatait. Majd a bekövetkezett forradalmi változásról beszélt, amelynek révén ma már máshogy tekintünk EGÉSZségünkre, egészség és betegség megítélésére. Ezt a pozitív pszichológia és az általa közvetített szemlélet előtérbe kerülése jelentette.

Az új irányzat az ezredfordulóra újraértékelte az egész stresszkérdést – Bagdy Emőke szólt a jó (eustressz) és a rossz stresszről is. Előbbinek hosszú távon építő jellegű hatása van, a kihívással való megküzdésre, aktivitásra ösztönöz, életerő-serkentő, vitalizáló hatású. Márpedig az ember életminősége a döntő, az, hogy hogy érzi magát a bőrében. Aki a stresszekkel szemben golyóálló, aki nem betegszik meg könnyen külső környezeti behatásokra, aki egészséges marad biológiai értelemben és megáll a valóságban a sok nehézség közepette is, az másfajta – egészségesebb – életet él testi, lelki, kapcsolati, spirituális szempontból egyaránt, jelentette ki.

Barbara Fredricksont említette – a pozitív pszichológia egyik legfontosabb képviselőjének tétele szerint a pozitív érzelmek, élmények, amelyekben megérezzük a pillanatok örömét, az együttlétek szépségét stb, nemcsak az adott pillanatban hatnak, hanem hosszú távon is hozzájárulnak a mentális, társas és fizikai erőforrásaink építéséhez. A pozitív beállítottságot tanulni, fejleszteni lehet. Ehhez érdemes olyan tevékenységeket és szokásokat kialakítani, amelyek természetes módon kiváltják a pozitív érzelmeket. Ma, a krónikus válságfolyamatok – gazdasági krízis, ökokatasztrófa, világjárvány és háborús helyzet időszakában, biztonságot vesztett létünkben ez különösen hasznos lehet.