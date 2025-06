A Balaton legszebb helyeit rangsorolta egy külföldi blog, nagy meglepetés született

A külföldi blog írói végigjárták a partvidék legizgalmasabb zugait, pince hűvös bort kóstoltak, hallgatták a naplementében morajló víz halk loccsanásait, majd megtették azt, amire mindenki kíváncsi volt: kiválasztották azt a helyet, amit a Balaton szívének tartanak - írja a promotion.hu. A Balaton legszebb helyeit rangsorolták.

Balaton, strand: ezt mindenki szereti

Forrás: MW-archív

Zamárdi

A listájuk tizedik helyére Zamárdi került, ami eddig a Balaton Sound miatt főleg a bulizó fiatalok, a Tihanyi-félsziget látványa miatt pedig az idősebbek örök kedvence is lehet.

Veszprém

Aki történelmi múltja és a varázslatos hangulata miatt eddig nem ismerte, Európa Kulturális Fővárosaként megismerhette, a pezsgő művészeti élet, kiállítások és fesztiválok várják egész nyáron egy balatoni fürdőzés előtt vagy után a városban.

Egy nemzetközi utazó blog a Balatont járta körül, hogy kiderítse, melyek a legszebb helyszínek

Forrás: veol.hu / Tóth B. Zsuzsa

Tapolca

Tapolca, a Balaton-felvidék nyugati szélén szintén csodás élményekkel várja a turistákat. Egyedülálló tavasbarlangjában, csónakkal lehet evezni, ráadásul ez Magyarország negyedik leghosszabb barlangrendszere is. A belváros közepén terül el a Malom-tó, csodás látványt nyújt a vízimalommal a partján, ahol hangulatos éttermek és kávézók teraszain lehet megpihenni. Előtte a Szent György-hegyi Bazaltorgonák tanösvényt is be lehet járni, úgy nem a szokványos balatoni élményekben lesz része a kirándulóknak.

Szigliget

A várrom a dombtetőn őrködik a tó felett. A Badacsony szomszédságában fekvő települést érdemes felvenni a balatoni listára, akár bortúrára, akár várnéző kirándulásra vagy hajózásra indulunk. Meseszép, nyugodt falu, azonnal szerelembe esik bárki a macskaköves utaktól, nádtetős házaktól és pazar kilátástól.

Siófok

Siófok a nyár fővárosa, a balatoni élet központja, egyben hazánk egyik legforgalmasabb idegenforgalmi centruma. Ahogy régen, napjainkban is a nyaralni vágyók kedvelt „zarándokhelye" a magyar tenger partján.