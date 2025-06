A nők vagy a férfiak vezetnek jobban? Most kiderül!

Az autóvezetés témájában kevés vitatottabb kérdés létezik, mint az, hogy vajon a nők vagy a férfiak vezetnek biztonságosabban. A friss, 2024-es baleseti statisztikák azonban egyértelmű képet mutatnak: a KSH adatai szerint a személyi sérüléses balesetek döntő többségét – 14 463-ból 10 260 esetet – férfiak okozták, míg a nők „csak” 3635 esetben voltak felelősek. Ez közel háromszoros különbség.

Baleseti okok a rendőrség statisztikája szerint

Forrás: Vezess.hu

Bár hivatalosan nem létezik pontos adat arról, hogy Magyarországon hány nő és férfi rendelkezik jogosítvánnyal, az autós oktatók szerint a nemek aránya évtizedek óta nagyjából kiegyenlített. Így a háromszoros különbség nem magyarázható azzal, hogy több férfi ülne volán mögé.

A férfiak kockáztatnak, a nők óvatosabbak

A Közlekedéstudományi Intézet korábbi kutatásai alapján a nők jellemzően szabálytisztelőbbek és figyelmesebbek a forgalomban, míg a férfiak hajlamosabbak kockázatosabb manőverekre – különösen gyorshajtásra és agresszív előzésre. Ezek egy része ráadásul nemcsak szabálysértés, hanem közvetlen baleseti veszélyt is jelent.

Ezt erősíti meg a baleseti okok bontása is: az „elsőbbség meg nem adása” lett 2024-ben a leggyakoribb baleseti ok (5110 eset), míg a sokat emlegetett gyorshajtás – ide értve a relatív gyorshajtást is, vagyis a körülményekhez képest túl nagy tempót – „csak” 3993 esetben szerepelt. A férfiak körében gyakoribbak az ilyen típusú hibák is.

Lassabb = biztonságosabb?

Sokan panaszkodnak arra, hogy a nők lassabban vezetnek – és valóban, a türelmetlenebb férfiak gyakran ingerültek a közlekedésben. Csakhogy az adatok azt mutatják: ez a „lassúság” inkább elővigyázatosság, amely csökkenti a balesetveszélyt.

Dr. Holló Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint a női sofőrök toleránsabbak, higgadtabbak és jobban figyelnek a közlekedőtársaikra – ennek is köszönhető lehet, hogy kevesebb balesetet okoznak.

Konklúzió: több türelem, kevesebb baleset

Az idei adatok nemcsak az okok, hanem a nemek szerinti bontás alapján is világos üzenetet hordoznak: a biztonságos közlekedésben az óvatosság és a szabálykövetés többet számít, mint a gyorsaság vagy a magabiztosság.