Miért térnek vissza elfeledettnek hitt, veszedelmes gyermekbetegségek? Az orvos válaszol

Mumpsz: A mumpsz fertőző vírusos megbetegedés, elsősorban a nyálmirigyeket támadja meg. Régen a gyermekbetegségek közül az egyik legismertebb volt. Leggyakrabban gyerekeknél fordul elő, de védőoltással ez is megelőzhető. Az MMR kombinált védőoltás a mumpsz, kanyaró (morbilli) és rózsahimlő (rubeola) vírusok ellen nyújt védettséget, így nagyon visszaesett az előfordulása. Fültőmirigy-gyulladást okoz, kellemetlen, egyben a leglátványosabb tünete, hogy az egyik vagy mindkét oldali fültőmirigy hatalmasra duzzad, néha az áll alatti nyálmirigy is. Ritka szövődményként előfordult, hogy érintette a hasnyálmirigyet, vagy agyvelőgyulladást, illetve végleges süketséget okozott. Tavaly 22 megbetegedés fordul elő Magyarországon, ami nem tekinthető nagy számnak, mondja a főorvos.

Diftéria: A diftéria vagy torokgyík fertőző, néha halálos kimenetelű betegség, amelyet a Corynebacterium diphteriae baktérium okoz. Először a felső légutakban jelenik meg bőrre emlékeztető, kékesfehér hártya, ezt enyhe láz, torokfájás és levertség követi. A főorvos azt mondja, Magyarországon csak behurcolt esetekben fordul elő. Ez a kedvező helyzet is a védőoltásnak köszönhető. – Maga a kórokozó általánosan előfordul, a toxinja okozza a betegséget. A torok- és a gégediftéria a legveszélyesebb, de régen a sebekben is előfordult. A diftéria toxinja vese- és idegrendszeri károsodást is okozhat, valamint a szívizom és a szívinger-vezetés károsodását is. Régen félelmetes betegségnek számított: a gyerekeknél előfordult, hogy hirtelen felülés után szívmegállás következett be. Gyakorlatilag megfulladtak a gégediftéria miatt: úgynevezett „álhártya” képződött a torkukban, ami idővel elzárta a légutakat. A népi gyógymód szerint nagyobb gyerekekkel egy-két korty petróleumot (?!) itattak, a kisebbekkel petróleumba áztatott kockacukrot etettek. Ettől hányingerük lett, és az előrködés alatt szerencsés esetben a hártyát kiköhögték magukból, idézi fel az orvos a szüleitől hallott történeteket. Hozzáteszi: még véletlenül se próbálkozzunk hasonlóval!