Mennyit keresnek Vasban a bolti dolgozók?

A bolti dolgozók munkája egyre inkább sokrétű: a klasszikus értelemben vett eladó, pénztáros, sortöltő állás már a múlté. Profinak kell lenni (azokon túl) például technológiai téren is: önkiszolgáló kasszákat felügyelni (és segítséget adni a vevőknek), de például az elektronikus árukezelést vagy online rendelések intézését egyaránt tudni kell. Mindezt gyorsan és – kevesen, mert a létszámhiány igen gyakori.

Bolti dolgozók: milyen bérek vannak Vasban?

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mi befolyásolja a bolti dolgozók bérét?

Természetesen erősen befolyásolja a havi bér mértékét az, hogy a felsoroltak közül ki melyikhez és mennyire ért. Mint ahogy az is, hogy hálózati üzletről van-e szó, és ha igen, melyikről? Általában a kisebb boltoknál, családi üzleteknél alacsonyabb lehet a fizetés. Számít a tapasztalat és a pozíció is: egy kezdő eladó kevesebbet keres, mint egy sok éves gyakorlattal rendelkező – netán boltvezető vagy áruházvezető beosztású. Nem mindegy az sem, hogy az adott kereskedelmi hálózat miként gondolkodik a béren kívüli juttatásokról – és ezeknek milyen végül az aránya. Befolyásolja a bért az esetleges műszakpótlék, bónusz, és még az is, ha van esetleg szakszervezet is.

Néhány aktuális ajánlat

Ha megnézzük a nagyobb közvetítő és állásokat hirdető cégek ajánlatait, tényleg sok és sokféle lehetőség kínálja magát. Az egyik ilyen portálon jelenleg 21 bolti állás érhető el Vas vármegyében, köztük bolti eladó, pénztáros és boltvezető-helyettes pozíciók. A kínált fizetések bruttó 350 000–500 000 forint között mozognak, egyes helyeken mozgóbér és bónusz is jár a munkához. Egy másik helyen többféle bolti állás, köztük diákmunka és nyugdíjas munkalehetőségek is elérhetők. A fizetések bruttó 276 444–400 000 Ft között változnak. Találtunk Lidl bolti dolgozói állásokat Szombathelyen és Sárváron bruttó 533 000–569 000 Ft fizetéssel.

Juttatások és bónuszok: üzletlánctól függ

Igen hasznosak tudnak lenni ezek is – különösen, ha a fizu szerényebb, igaz? Elsőként talán a Cafeteria, amit érdemes megemlíteni:

éves szinten akár bruttó 360 000 Ft értékben adható, amely magában foglalhat étkezési utalványokat, egészségpénztári hozzájárulást vagy a népszerű SZÉP-kártyát.

DE léteznek teljesítménybónuszok is:

negyedéves vagy

havi bónuszok, amelyek az eladások vagy a munkateljesítmény alapján osztanak.

És ahogy iparvállalatoknál, itt is előfordul jelenléti bónusz. Ezt azokban az esetekben adják, ha a dolgozó nem hiányzik egy adott időszakban.

Az úgynevezett lojalitási díj pedig azoknak jut, akik legalább öt (tíz, stb.) éve folyamatosan dolgoznak egy cégnél, nekik sávosan növekvő bónuszt adnak több helyen.

És ott van – esetenként – a lakhatási támogatás is! Egyes cégek támogatást biztosítanak lakásvásárlásra vagy albérletre, különösen vezetői pozíciókban.

Elterjedt juttatás még az utazási támogatás. A munkába járás költségeinek akár 86 százalékát megtérítheti a munkáltató, különösen, ha vármegyebérletet használnak.

Szerencsés esetben pedig év végi extra juttatás is fellelhető: sikeres, eredményes cégek év végén egyszeri, béren kívüli juttatást adnak.

