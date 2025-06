Nehezen indult az ingázók reggele, hatalmas sor alakult ki a bucsui határnál - fotó

Az eddigi általános tapasztalatok azok, hogy hétfőn reggel nem éppen zökkenőmentes az áthaladás a kőszegi határon Ausztria felé, ugyanis ekkor nem csupán a napi ingázók indulnak dolgozni a szomszédos országba, hanem azok is, akik messzebbre járnak és csak hetente járnak haza. Az ingázók ezzel a helyzettel már számolnak, igyekeznek készülni rá, már amennyire ez lehetséges. Ehhez képest most az egyik Facebook-csoportban többen is jelezték, hogy péntek reggel hatalmas sor alakult ki a határon, ám nem a kőszegin, hanem a bucsuin. A bejegyzésekben az autósok figyelmeztetik a többieket a kialakult helyzetre, de egyelőre azt konkrétan nem tudni, hogy mitől alakult ki a jelentős torlódás. Van, aki nem csupán a kígyózó autósorra figyelmeztet, hanem arra is, hogy közvetlen a határátkelés után ellenőriznek az osztrák hatóságok. Mindenesetre, aki a bucsui határátkelő felé tart, hosszabb menetidővel számoljon!

Forrás: Facebook