Itt buliztunk a 2000-es évek előtt Vasban – Papaya, Romkert, Country, no meg azok a falusi bálok

Persze nem mindenki discofényben töltötte el a hétvégéit: a Dongó kocsma is felbukkant többször kommentek között – a helyről mi is írtunk korábban legviccesebb kocsmanevek válogatásunkban, úgy tűnik, sokaknak adott emlékezetes estéket. Ezen kívül a Sherwood, a Gösser, a Domus, a Premier, a Bacardi (Cabanna) és a Bambusz is fel-felbukkant a kommentekben.

Sokan emlegették még az Orosz Teázót, a Hemo-t, a Sport Disco-t, a Padlást, az Öntödét, a 3. félidőt, a Május 1 sörözőt, a Keringőt és a Vasgalambot is.

És ne feledkezzünk meg a többiekről sem: a Bacardi (alias Cabanna), a Sláger Mulató, az Ifipark, a Keringő, a Taverna vagy a Perenye Guttman kocsma – minden településnek megvolt a maga kis szórakozó univerzuma. Bár kevesebb szavazatot kaptak, mint a többiek, viszont mindenképp érdemes megemlíteni őket, hiszen sokakat szép emlékek fűznek ezekhez a helyekhez.