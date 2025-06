Cifra palota: 50 éves jubileumot ünnepelt a vasi óvoda (fotók)

Németh Eszter Júlia, Hosszúpereszteg polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. Mint elmondta, ez egy mérföldkő, amikor nem csak visszafelé, de előre is tekintünk. Ez intézmény mindig is kiindulópontja volt a jövő generációjának. Így tehát ez a jeles alkalom egyrészt a fél évszázados emlékek örömteli megünneplése, másrészt jelzi a jövőbe vetett hitet is. Megköszönte az intézmény dolgozóinak, pedagógusainak áldozatos munkáját.

Amíg van gyermek, aki tanulni akar, és amíg van felnőtt, aki tanítani tud és akar, addig van jövő is

– zárta szavait.

