VéPassz, vízipisztolycsata és huszárok a júniusi civil sajtóreggelin

A civil sajtóreggelin részt vett Pócs Margit, az acsádi Márk Rosarium képviseletében; Nagy Mónika, a Vasi Vándorok Sportegyesület alelnöke; Kajtár Tamásné Lakatos Gabriella a vépi amatőr színjátszókat képviselte; Gaál Angelika, az Idehaza a Vidékért Egyesületet; Drenovácz István, a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesületet. Ott volt a civil irodában a Fáklya Vivők Egyesületétől Ferkovics József művészeti vezető és a Herényi Kulturális és Sportegyesület ügyvezető titkára, Szekér Hanna is.

A júniusi civil sajtóreggelin.

Fotó: VN/VVCKSzK

Rózsanap a Márk Rosariumban – 2025. június 7., 14. és 21. szombatok

Pócs Margit ismertetése alapján az acsádi Márk Rosarium másfél hektár csodás rózsakertje hívja a vendégeket illatos-színes barangolásra június 7-én. A szervezők azt kérik, aki teheti, korhű ruhában érkezzen. További két programmal is készülnek: június 14-én az Anyám kovásza elnevezésű programon irodalommal és kenyérsütő workshoppal várják az érdeklődőket, 21-én pedig a rózsaszaporítás lesz a téma. Előbbi program a délelőtti, míg az utóbbi a délutáni órákban valósul meg.

Pinka teljesítménytúra – 2025. június 14. szombat

Nagy Mónika, a Vasi Vándorok Sportegyesület alelnöke szólt a civil szervezet júniusi túrájáról. Szeretettel várnak mindenkit június 14-én, Felsőcsatáron a Pinka teljesítménytúrára. Az eseményen felfedezhető az Alpokalja ezen kis ékszerdoboza, amely egyedi a maga nemében. Az útvonalon megtekinthető a Pinka-szurdok, a Vas-hegy gyönyörű erdőkkel, pincékkel, dombokkal és völgyekkel tarkított vidéke.

Három különböző távval készülnek: 10, 20 és 40 km.

A 20 és 40 km-es útvonal Ausztriát is érinti, ezért azt kérik, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkezők vállalják be a hosszabb távok kihívását, mert a turistajelzések hiányosak lehetnek. Személyi igazolvány, útlevél vagy ezeket helyettesítő fényképes igazolvány a határátlépés miatt szükséges. Az előnevezési lehetőség a Pinka teljesítménytúrán is adott.

Aktuális programok a „VéPassz" szervezésében 2025 nyarán

Vépen jelentős múltja volt az amatőr színjátszásnak, már az 1980-as évektől datálva. Ezt „élesztették újra” 2025 januárjában. Kajtár Tamásné Lakatos Gabriella alapítótag mesélt arról, hogy annak ellenére, hogy többször is feloszlott a vépi társulat, mindig akad valaki, aki az újraalakulást segíti. A jelenleg tízfős társulat Gergye Rezső és Gergyéné Szakály Georgina szakmai felkészítésével próbál az októberi bemutatójukra, amely egyben az első is lesz. A korosztály vegyes, tizenegy éves és nyugdíjas is együtt játszik, erősítve ezzel a generációk közötti kapcsolatépítést is. A jövőben szívesen vállalnak majd nyilvános szerepléseket különböző eseményeken is Vépen, illetve a vonzáskörzetben.