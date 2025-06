Már vinnék vissza a könyveket – A csepregi művelődési házban jártunk

Kedden Horváth Zoltán polgármester, Horváth Gábor alpolgármester, valamint dr. Balogh László jegyző a felújítás alatt álló csepregi művelődési házban járt. - A kényszerű szünet után a közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel április végén írtuk alá a szerződést – utalt az előzményekre Horváth Zoltán polgármester.

Horváth Gábor csepregi alpolgármester a leendő könyvtár helyén

- A munkák a tervezett ütemben haladnak, nemcsak az emeleten szinte minden helyiségben dolgoznak. Rövid idő alatt építették ki a villamos alapvezetékeket, kialakították a lift helyét is. Több brigád, villanyszerelők, kőművesek párhuzamosan, egymás mellett végzik a munkájukat. A keserű előzményeket tekintve most megnyugtató a helyzet.

A polgármester hozzátette, azt kérte a kivitelezőtől, hogy lehetőség szerint először az emeleten lévő könyvtár helyiségivel végezzenek. Aztán ide már vissza lehet hozni a könyveket. Mivel a művelődési ház alsó szintje továbbra is munkaterület lesz, a lakosság nem látogathatja a könyvtárat, de a visszaköltözés elkezdődhet.

Korábban megírtuk, a közbeszerzésen kiválasztott eredeti kivitelező nem tudta befejezni a munkát. Így újabb eljárást kellett indítani, az új közbeszerzés 2025 év elején zárult. Ezt követően választották ki az új vállalkozót, majd szerződést kötöttek vele.

Horváth Zoltán többször is kifejtette, a mulasztás nem a város hibájából történt, a felújítás az eredetileg tervezetthez képest legalább egy évet mindenképpen csúszik. Ezúttal is hangsúlyozta, az önkormányzat minden erejével azon volt, hogy a lehető leggyorsabban megvalósuljon a tervezett felújítás és a város lakossága, civil szervezetei és maga a csepregi kultúra is mielőbb egy megújult és korszerű művelődési házzal gazdagodhasson.