Jól vizsgázott a Döröskei-tó

Szombaton 26 hobbi felnőtt és 7 ifjúsági versenyző állt rajthoz a Döröske Kupán, a "Vasi Vizeken Legjobb Sporthorgásza” versenysorozatban. A tó új helyszínként, első alkalommal debütált a szövetségi versenysorozatban. A horgászoknak igazán jó szórakozást jelentett a forduló, hiszen változatos fogások színesítették a napot: ponty, dévérkeszeg, fehérhalak és törpeharcsák is akadtak horogra. - A halállománya tehát jól vizsgázott, különösen a dévérállomány fejlődése volt szembetűnő. A több egészséges, 40–70 dkg közötti dévérkeszeg is kifogásra került, ami kiváló jele az egy éve újraindult tó fejlődő halállományának - mondta Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke.

Döröske Kupa: Az ifik között Czékus László remekelt

A hobbi kategóriában Németh Ottó (Ölbői SHE) bizonyult a legeredményesebbnek, több mint 30 kilogrammos összfogással. A dobogóra még Horváth Zoltán (Vasvár Petőfi HE. -15 670 gramm) és Szalai Kevin (Fish Farm SHE - 10 250 gramm) állhatott fel.

Az ifik között Czékus László (Sárvíz-tavi HE) remekelt 4 330 grammos fogásával. A szoros versenyben Bálint Dávid (Körmendi Munkás HE) és Buthi Benjámin (Répcelaki HE.)osztoztak a második és harmadik helyeken. A hét fiatal horgász egy közös szektorban versenyzett, a tó mélyebb szakaszán, ami hűvös tavaszi vízhőmérséklet mellett szerényebb fogásokat eredményezett.

Először kapcsolódott be a versenysorozatba a Döröskei-tó

Vasárnapi 18 versenyhorgász foglalta el a helyeket. A vízinövényzet erőteljes növekedése új kihívás elé állította a pecásokat: a megakasztott halak kifárasztása komoly technikai tudást igényelt. Úszós technikával tesztelték az újdonsült pályát. Többeknek sikerült csodás dévérkeszegeket, 3–4 kilós pontyot, valamint több keszeget és kárászt szákba terelni. A nehéznek nevezhető pálya ellenére szép eredmények születtek, összesen 129 340 gramm halat fogtak ki a versenyzők – fejenként átlagosan közel 7,2 kilogrammot.

A legnagyobb fogással Varga Bálint (Elektromosok SHE) győzött, aki közel 20 kilogrammos teljesítménnyel (19 690 g) állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Második helyezett Bárdics András (Spartacus HE) lett 10 420 grammal szektor győzelemmel, míg a harmadik helyre Vámos Attila (Spartacus HE) került 15 980 grammos fogással szektor kettessel.