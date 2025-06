Egis Körmend: kinevezték az új vezetőedzőt - Hivatalos!

Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapata szombat délelőtt bemutatta új vezetőedzőjét: a 2025/26-os bajnoki szezonban a szlovén Teo Hojč irányítja a piros-fekete együttest. Hojc a 2024/25-ös idény végén távozó Forray Gábort váltja a kispadon.

A szlovén Teo Hojč az Egis Körmend új vezetőedzője

Fotó: Archív/Unger Tamás

Az Egis Körmend hivatalos közleménye

Teo Hojč 18 éves profi edzői pályafutása során dolgozott Szlovéniában, Szlovákiában, Koszovóban és Magyarországon is (az Atomerőmű SE vezetőedzőjeként, 2021-ben).

A BK Levice Patrioti (Szlovákia, 2017/18) és a BK Spišskí Rytieri (Szlovákia, 2020/21) csapataival 𝗯𝗮𝗷𝗻𝗼𝗸𝗶 𝗰𝗶́𝗺𝗲𝘁 𝗻𝘆𝗲𝗿𝘁, mindkét alkalommal az 𝗲́𝘃 𝗲𝗱𝘇𝗼̋𝗷𝗲́𝗻𝗲𝗸 is megválasztották Szlovákiában. Emellett kétszeres Szlovák Kupa-győztes: a BK Levice Patrioti (2018/19) és a BK Spišskí Rytieri (2020/21) élén is elhódította a trófeát. A 2023/24-es szezonban a BK Spišskí Rytieri csapatával bajnoki ezüstérmet szerzett, pályafutása során pedig két bronzérem is fűződik a nevéhez.

A klub egyik kiemelt, hosszú távú célja, hogy 𝗳𝗶𝗮𝘁𝗮𝗹 𝗷𝗮́𝘁𝗲́𝗸𝗼𝘀𝗼𝗸𝗮𝘁 𝗸𝗲́𝗽𝗲𝘇𝘇𝗲𝗻 𝗲́𝘀 𝗳𝗼𝗸𝗼𝘇𝗮𝘁𝗼𝘀𝗮𝗻 𝗲́𝗽𝗶́𝘁𝘀𝗲𝗻 𝗯𝗲 𝗮 𝗳𝗲𝗹𝗻𝗼̋𝘁𝘁 𝗸𝗲𝗿𝗲𝘁𝗯𝗲.

Ennek megvalósítása Teo és stábja egyik legfontosabb feladata lesz. A 44 éves tréner pályafutása alatt eddig több mint 20 fiatal jutott el utánpótlás- vagy felnőtt válogatott szintig, valamint több Euroliga játékos egyéni fejlődését is segítette.

Teo Hojč 𝟭+𝟭 𝗲́𝘃𝗿𝗲 kötelezte el magát Körmenden.

Teo, želimo ti veliko uspeha v Körmendu!