Hozzányúlt az élelmiszerekhez az EU, jó ha tudod, már ez is lehet bennük

Az Európai Bizottság 2025. június 4-én fogadta el azt a rendeletet, ami két új aromaanyag használatát teszi lehetővé az élelmiszerekben és azok felületén.

Élelmiszer-vásárláskor érdemes megnézni az apróbetűs részt is az adalkéanyagok miatt

Fotó: fast-stock

Most két új anyag kerül fel az engedélyezettek közé: a narigenin és a 2-metil-1-(2-(5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il)piperidin-1-il)bután-1-on felhasználása lett legális az élelmiszeriparban.

Az uniós szinten engedélyezett aromaanyagok listáját rendszeresen frissítik, vagyis egyre növekszik azoknak az adalékanyagoknak a mennyisége, amelyeket lehetőség van felhasználni - adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A narigenin ártatlan aromaanyag, de van akinek veszélyes

A naringenin egy természetes flavonoid, amely főként citrusfélékben főleg a grapefruitban és a pomelóban található meg nagyobb mennyiségben. Nagyon sok pozitív biológiai él élettani hatása van. Gyulladáscsökkentő, baktériumölő és antioxidáns tulajdonságai is vannak, sőt még a vércukorszintet is kedvezően befolyásolhatja. Ez mind nagyon hasznos, de bizonyos gyógyszerekkel nem jól működik, aki ilyet szed, annak fel is hívják a figyelmét arra, hogy legyen óvatos.

Ha ilyen gyógyszert szedsz, alaposan nézd meg az élelmiszer jelölését

A naringenin gátolja a CYP3A4 májenzimet, amely számos gyógyszer lebontásáért felelős. Ez azt jelenti, hogy gyógyszerkölcsönhatásokat okozhat.

Emiatt van az, hogy bizonyos gyógyszerek felírásakor az orvos megkérdezi, hogy fogyaszt-e valaki grapefruitot és pomelót.

A narigenin emiatt bizonyos vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok vagy sztatinok szedésekor nem tanácsos. Innentől fogva pedig érdemes alaposan megnézni az élelmiszercímkéket is, mert mostantól fogva legálisan tartalmazhat narigenint olyan élelmiszer is, amiben nem is gondolnánk, hogy van.

Csak nagy mennyiségben lehet veszélyes

Jó hír, hogy a naringenin biohasznosulása nem túl jó, rosszul oldódik ugyanis vízben, így nehezen tud felszívódni a bélrendszerben, vagyis nagyon sokat kell ahhoz fogyasztani belőle, hogy bajt okozzon. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság mindkét aromaanyag esetében elvégezte a szükséges biztonsági értékeléseket és megállapította, hogy a javasolt felhasználási szinteken ezek az anyagok nem jelentenek egészségügyi kockázatot a fogyasztók számára.