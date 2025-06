Energiaital-stop a kiskorúaknak: a boltok úgy készülnek, sokan próbálnak majd trükközni

- Már most találkozunk ugyanazokkal a módszerekkel, amiket az alkohol vásárlásánál dobnak be a fiatalok - meséli a kisbolt eladója. Mást küldenek be maguk helyett, hogy vegyen nekik energiaitalt, vagy jön a szokásos könyörgés: nem lehetne mégis eltekinteni a szabálytól? -meséli, hozzátéve, több fiatal is bepróbálkozott már hasonlóval az elmúlt két napban. Hangsúlyozta: ahogy az alkoholnál is szigorúan betartják a vonatkozó jogszabályokat, így lesz ez a jövőben az energiaitalok esetében is - soha nem szolgálnak ki fiatalkorút ezekkel a termékekkel.