A közösségépítés jegyében - jó hangulatban telt a falunap Ostffyasszonyfán

Ostffyasszonyfa egysége, közösségének erősödése az idei falunapon is tetten érhető volt. Ha visszatekintünk az elmúlt par hétre, ugyanezt sugározta az újszülöttek köszöntése, a parlamenti látogatás es a trianoni emlékmű avatása is. Kívánom, hogy az összefogás a jövőben is erős legyen, amihez biztos lepest jelentett az idei falunap is.