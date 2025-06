Fény derült Farkas Bertalan 45 éves titkára, ezt az órát ma is milliók hordanák +videó

45 évvel ezelőtt, 1980. május 26-án indult az űrbe első magyar űrhajósként Farkas Bertalan egy Szojuz-36 űrhajó fedélzetén. Az indulás előtti pillanatokban több fotó is készült a történelmi pillanatról. Többen is kiszúrták a magyar űrhajós karján villogó karórát. Nem is váratott sokat magára a Beszéljünk órákról TikTok-oldal szerkesztőjének videója. Lerántotta a leplet a 45 éves ikonikus óráról.

Farkas Bertalan 45 éve viselt karórájáról most minden kiderült

Farkas Bertalan órája ma is nagyon menő lenne

Most fény derült a 45 éves titokra, amely a jeles évforduló alkalmából rengeteg embert érdekelt. Mégis milyen órát viselhetett az űrutazása során Farkas Bertalan. Több évtized után most megkaptuk a választ.

Lakatos Zsolt a videójában kifejti, hogy első ránézésre ez a csoda, akár Poljot, Elgin, vagy Heuer Camaro is lehetne, azonban közel sem ez a megfejtés. Mint mondja, ahhoz, hogy a megfejtés kiderüljön, ké dolgot kell tudni. Az egyik az, hogy a magyar légierőnél milyen karórák voltak rendszeresítve, ez kezdetben Angelus, majd Certina, Heuer, Seiko és Fortis voltak.

A másik pedig az, hogy miként is néztek ki ezek az órák a '60-as, '70-es években. Farkas Bertalan kezén egy Valjoux 23-as szerkezettel felszerelt Certina Argonaut látható. Zsolt elmondja, hogy stimmel a nagy szögletes tokforma, a belső lünetta, a számlap elosztás, az indexek, a gombok, és még a szíj is. A videó végén a költői kérdést is felteszi Lakatos Zsolt. Vajon Kapu Tibornak mi lesz a csuklóján?