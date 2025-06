Autósok figyelem! Ezeken az utakon már nem autózhatsz ingyen

Több újabb fizetős úttal, útszakaszokkal is találkozhatunk az országban. Két ingyenes autóút is fizetőssé válik, erre jobb, ha minden autós felkészül, ugyanis június 8-tól már fizetni kell, hogy ezeket igénybe vehesd, mint ahogyan a fizetős utakról már korábban is beszámoltunk.

Fizetős utak lesznek, amelyek eddig nem voltak.

Forrás: neopicture

Fizetős utak, útszakaszok

M44-es autóút

Az M44-es autóút esetében a most elkészült Pest M44/Kecskemét-észak csomópont és 30-Lakitelek/Tiszakécske csomópont közötti szakasza válik fizetőssé. Ezen autóút teljes használatához kell a Bács-Kiskun vármegyei, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei és Békés vármegyei matricára is.

M85-ös autópálya

Az autópálya új fizetős része Győr-Moson-Sopron vármegyében van. Tehát a Győr-Moson-Sopron vármegyei matricával az osztrák határig tartó szakaszt büntetlenül igénybe vehetik az autósok.

Ezen kívül változás lesz az E-matrica rendszerben: az M85-ös autóút Győr-nyugat csomóponttól a Sopron-észak csomópont helyett az országhatárig válik fizetőssé. A megtett úttal arányosan fizetendő elektronikus útdíjrendszerben az M85-ös autóút is teljes hosszában díjköteles lesz a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek, autóbuszok és személygépkocsik számára - számolt be a Kisalföld.