Hogyan lehet sikeres a fogyókúra? Személyi edző mondja el az igazságot

A modern fitnesz világban most nagy hangsúlyt kap az, hogy ne csak izmosak legyünk, hanem rugalmasak, mozgékonyak is. Sok ülőmunkát végző embernél a csípő, a váll teljesen be van kötve, ezért fontos, hogy a a súlyzós edzés mellett a mobilitás és a test teljes átmozgatása is kapjon hangsúlyt.