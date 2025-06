Meghökkentő gólyafészek Vasban: itt a magyarázat rá

Szombathelyen a Nárai úton sokaknak feltűnhetett egy érdekes gólyafészek. Ki-ki megmosolyogta vagy fejét csóválta, vérmérséklet szerint. Egy ágas-bogas, leginkább félkésznek tűnő tákolmány – vajon „hogy az Isten csudájába került az oda?” – idézhetjük a régi dalt. Nosza, utána érdeklődtünk, méghozzá megbízható forrást, szakembert felkutatva. Kérdéseinkkel dr. Kóta András állatorvost, a Vas vármegyei fehérgólya-felmérés MME (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület) koordinátorát kerestük meg. A fura képződményről tudott már a szakértő is – sőt, egészen érdekes részleteket is elárult.

Gólyafészek lepte meg a környékbelieket

Fotó: Szendi Péter

Gólya, gólya, gilice?

Ahogy nálunk, embereknél, úgy gólyáéknál is megesik, hogy tapasztalatlan ifjoncok állnak neki az életnek, és próbálnak fészket rakni. Míg embereknél ez csak képletesen értendő, náluk ez szó szerint igaz – és ezúttal ezt láthatjuk. A zsenge kor pedig nem feltételezés: amint a szakértő elmondta, a pár egyik tagja nem ismeretlen számukra. Konkrétan 2022-ben gyűrűzték meg ugyanis, méghozzá itt, vármegyénkben. Sőt: ettől a fészektől légvonalban talán, ha tíz kilométernyire, Toronyban, fióka korában. Párja – ránézésre – hasonló korúnak látszik. A gyűrűzést az Őrségi Nemzeti Park szakembereivel közösen végezték, és most ennek élvezhetik áldásos hatását. Egyébként Szombathely déli városrészében, illetve Vas vármegye más vidékein is megfigyeltek idén hasonlókat.

És hogyan tovább?

Fiatal párt – ugyebár – nem ildomos zaklatni. Ősszel, azaz, a két gólya fészekhagyása (és vonulása) után a szakemberek segíteni fognak: erős, stabil fészekalappal lepik meg a jövő tavasszal remélhetőleg újra visszatérő – akkor már komolyabb – párt. Ebben a Nemzeti Parkon kívül az e-on is partner: közös érdek a természetvédelem és mindannyiunk biztonsága.

Igen: az övék is.

Gólyafészek lepte meg a környékbelieket

Fotó: Szendi Péter

Ezeket olvasta már?