Értenek a gyephez Kőszegen!

Kőszegen tartották meg a „Természetkímélő kaszálási bemutató” elnevezésű rendezvénysorozat nyitóeseményét szerdán. A szakmai előadásokra délelőtt, a Jurisics-vár Lovagtermében került sor, míg a délutáni gyakorlati bemutató helyszínéül a Kőszegi Evangélikus Középiskola tangazdasága szolgált. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett esemény résztvevőit Básthy Béla polgármester köszöntötte, aki elmondta, annak ellenére, hogy Kőszegen az erdők vannak túlsúlyban, az Alpokalján gyepgazdálkodással foglalkozni szinte magától értetődő.

Az érdeklődők minden fontos információt megtudhattak a gyep helyes kaszálásáról. Nem mindegy például, hogy milyen magas a tarló Fotó: Szendi Péter

Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a biodiverzitás megőrzésében óriási jelentőségük van a hazai gyepfelületeknek, legyenek azok szikes gyepek, ártéri kaszálók, vagy dombvidéki legelők. Jelentőségük jól érzékelhető, ha tudjuk, védett állatfajainknak fele, míg védett növényfajaink háromnegyede kötődik ezekhez a gyepes élőhelyekhez, ráadásul a biológiai sokféleség változásai közvetlenül hatnak a klímaváltozásra, az élelmiszer-biztonságra, a vizek minőségére, és így végeredményben az egészségünkre is. A tíz hazai nemzeti park összesen 200 ezer ha védett természeti területen elhelyezkedő gyepet kezel – az államtitkár példaként a Kőszeg-hegyalján öt évvel ezelőtt helyreállított Doroszlói-réteket említette – ami soknak tűnik, a gyepeink védelméhez azonban széles körű együttműködésre van szükség, leginkább a gazdálkodókkal, állattartókkal kell szoros partnerségi viszonyt kialakítani.

A cél a modellgazdasági hálózat kiépítése, amelynek jelenleg hat tagja van, köztük a TEKI tangazdasága. Az erről szóló plakettet az államtitkár át is adta a tangazdaság vezetőjének, Nagy Szabolcsnak, akiről kiderült – miután éppen ideje van a szénakaszálásnak – tegnap este még bálázott, most azonban röviden ismertette a gazdaság fő sarokszámait. Ezek szerint mintegy 70 hektár szántóföld mellett 110 hektár réten gazdálkodnak, ez utóbbi kilencven százaléka Natura 2000-es terület. Az itt megtermelt réti szénájuk az elmúlt években háromszor lett díjnyertes. A tangazdaság elsősorban a szakképzés miatt jött létre, ennek ellenére igyekeznek profitálni is belőle.