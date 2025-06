Kitüntetéseket adott át a vasi horgászszövetség – mutatjuk a díjazottakat

Seregi Miklós elnök üdvözölte a megjelent vendégeket, egyesületi küldötteket és szakmai partnereket a vaskeresztesi Horgászturisztikai Központban, majd rendhagyó módon először Polgárné Németh Juditot köszöntötték abból az alkalomból, hogy 20 éve dolgozik a szervezetnél, munkáját a segítőkészség és a sokoldalúság jellemzi.

A vasi horgászatot szolgálják, elismerést kaptak

Fotó:vasivizeken.hu

„Vas Vármegye Horgászatáért” kitüntetést kapott Bősze Imre (Vasvári Petőfi HE titkára), aki több mint négy évtizede szolgálja a horgászközösséget. Kiemelkedő szerepe volt a korábban a helyi utánpótlás-nevelésben és az egyesületi rendezvények szervezésében. Szerény, de következetes személyisége révén a vasvári közösség meghatározó alakjává vált, és mai napig az egyesületi jegyértékesítési adminisztráció tartópillére. Ugyancsak ezt az elismerést vehette át Bálint Péter, a Kőszegi Sporthorgász Egyesület jelenlegi elnöke, korábban titkára, aki több mint húsz éve építi a kőszegi horgászközösséget. Titkári időszaka alatt az egyesület a város meghatározó civil szervezetévé nőtte ki magát. A kőszegi horgászvizek és környezetük megóvása, fejlesztése szívügye volt.

Balassa Péter, a Spartacus HE leköszönt elnöke, a Halászmester Kft. ügyvezetője, a „Vas Vármegye Horgászsportjáért” elismeréseben részesült. Balassa Péter 19 éven át vezette az Új-perinti horgásztavakat, versenyek és közösségi események szervezésével generációk számára mutatta meg a horgászat örömét. A haltenyésztés, ivadéknevelés és halkereskedelem terén is kiemelkedő tevékenységet végzett, valamint ifjúsági versenyzőként is öregbítette a vármegye horgászsportját.

Az elismeréseket a Szövetség elnöke, Seregi Miklós és Puskás Norbert ügyvezető elnök adta át.

A kitüntetések átadása után két egyesületnél történt vezetőváltás miatt új Intéző Bizottsági tagokat választottak: Nemsics Balázs (Csesztreg HE) és Elekes Zoltán (Szajki Aranykárász HE) kaptak bizalmat.

Pozitív évet zártak, folytatódnak a horgászfejlesztések

A tisztségviselő-választás után a szakmai és pénzügyi beszámolók következtek. Puskás Norbert ügyvezető elnök beszámolójából kiderült:

a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége tagsága 2024-ben tovább gyarapodott, és jelenleg mintegy 11 700 főt számlál. Ez 130 fővel több az előző évhez képest, ami jól mutatja, hogy a horgászat népszerűsége töretlen.

Külön öröm, hogy a gyermek horgászok száma is jelentősen nőtt: 2023-ban 1 765 ifjú váltott állami horgászjegyet, tavaly pedig már 1 903 – ez 138 fős bővülés, ami figyelemre méltó eredmény a digitális tartalmak, eszközök világában.