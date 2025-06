Rettegés és szűnni nem akaró szirénák: Grazban élő magyarok meséltek az iskolai lövöldözés borzalmairól

Miután saját szemével látta a helikoptereket és hallotta a szűnni nem akaró szirénázást, illetve szomszédjától megtudta, hogy mi történt, a magyar férfi már értette, hogy nagy a baj.

Miután bekapcsoltam a híradásokat, már érthető volt a szirénazaj és a helikopterek is az égbolton, hiszen bevetették a Cobra egységet is, ami az itteni különleges erők krémje, az elit fegyveres alakulat. Az itteni híradásokban arra kértek mindenkit, hogy lehetőség szerint kerülje el a környéket, habár azóta már jelezték, hogy a helyszínt biztosították. Viszont a kórházak gyakorlatilag megteltek.

A Facebookon egy szintén Grazban élő magyar nő arról számolt be, hogy a lövöldözés utáni családegyesítések az ASKÖ-csarnokban zajlanak, ahová már megérkeztek a krízisintervenciós csoport munkatársai is, akik azonnal szolgálatba is álltak - írta a Bors.