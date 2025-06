Jáki pálinkaverseny: elképesztő mennyiségek és minőség – tegnap szavaztak!

Dr. Tóth Ernő polgármester külön köszöntötte azokat, akik nem jákiként indultak a jáki pálinkaversenyen, kiemelve, hogy ők az ittlétükkel emelik a rendezvény nívóját.

A jáki pálinkaversenyen hét különböző, aranyminősítésű pálinkával koccinthattak a résztvevők. Fotó: Merklin Tímea

− Szédítő volt az idei nevezések száma, ezért a fő szervező, Rácz Károly egy új módszert javasolt a pálinkamustra lefolytatására. A szakmai zsűri által minősített legjobb hét pálinkát kóstolhatjuk meg ma este. Látva a tavalyi gyümölcs jó minőségét várhattuk, hogy jó pálinkák lesznek, van köztük néhány különlegesség. Ráadásul abban is különlegesek vagyunk, hogy itt nálunk virágzik a demokrácia: a pálinkamustra jelenlévő résztvevői döntik el, ki nyeri meg a pálinkaversenyt – mondta elöljáróban a polgármester, megköszönve Rácz Károlynak a szervezést, az ötletet, és kiemelve, hogy most már lassan másfél évtizede meghatározza Ják életét ez a verseny, és ez nagyszerű dolog. Külön köszönetet mondott Hegedűs Istvánnak, hogy idén is összefogta a pálinka nevezési folyamatát, és mindenkit otthon fogadott, szép szóval biztatott, és regisztrálta a versenyre. Köszönte a bírálóknak is a bírálatot: nem kis munka lehetett 64 pálinkát pártatlanul végigkóstolni.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke jobbról, szemben vele Rácz Károly fő szervező. Fotó: Merklin Tímea

Majthényi László, a Vas Vármegyei közgyűlés elnöke a rendezvényen a jáki pálinkaversenyen is megfigyelhető fejlődésről, egyre javuló minőségekről beszélt: − Ha valamire ráirányítjuk a figyelmet, és versenyhelyzetet teremtünk, akkor ott van fejlődés, igényesség – mondta. Hangsúlyozta: − Igényesség van abban is, hogy a jáki pálinkaverseny megálmodói nem egyszerű versenynek találták ki ezt a megmérettetést, hanem egy társasági együttlétnek, egy olyan eseménynek, amely a pálinkakultúra öregbítéséhez hozzájárul.

A jáki pálinkaversenyre a hölgyek sokféle pogácsát, stanglit hoztak. Ezt a különlegesen finom, jáki tepertőkrémes pogácsát Barki Katalin (szemben) készítette. Jobbról a húga, Barki Andrea, balról az unokahúga, Friedl Fanni, akinek szilvapálinkája aranyminősítést szerzett. Fotó: Merklin Tímea

Rácz Károlytól megtudtuk, hogy régebben – mikor még körülbelül harminc pálinkát neveztek – azokat egy este végigkóstolták, és szavaztak róluk. De idén azt mondták, hogy 64 pálinkát túl hosszadalmas lenne végigkóstolgatni, nem lehet kivárni, ezért előzetesen volt egy szakmai zsűri, amely minősítette a nevezett pálinkákat. A szakmai ítészek Birkás István (oszkói polgármester, győrvári páninkafőző), Nagy László (egyházasrádóci páninkafőzés), dr. Németh Csaba (az Őrségi Nemzeti Park igazgatója) voltak.