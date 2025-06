Kapu Tibor továbbra is karanténban várakozik az Ax-4 indulására

Júniusban és júliusban is több lehetséges időpont van az Ax-4 küldetés elindítására, de a pontos dátumot csak akkor tűzik ki, ha az ISS-en tapasztalt technikai problémát sikerül teljesen tisztázni – mondta Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a floridai sajtótájékoztatón az MTI szerint. Kapu Tibor, a HUNOR-program első űrhajósa továbbra is teljes készültségben van, és jól viseli a többszöri halasztást.

Kapu Tibor és csapata készen áll az indulásra

Forrás: Facebook/Kapu Tibor

Kapu Tibor és a HUNOR-csapat teljes készültségben

Nem az Ax-4 hibája a késlekedés

Ferencz Orsolya kiemelte: az űrállomáson fellépett anomália nem kapcsolódik közvetlenül az Ax-4 misszióhoz, annak kivizsgálása az amerikai NASA és az orosz Roszkozmosz hatásköre. Amint a helyzetet tisztázzák, az amerikai fél kijelöli az új indítási időpontot, amely akár napokon belül is megtörténhet.

Kapu Tibor: felkészülten, karanténban

A misszió négyfős legénysége – köztük Kapu Tibor – jelenleg is karanténban várakozik, hiszen bármikor megkaphatják a felszállási engedélyt. A magyar asztronauta lelki és fizikai felkészültsége stabil, a szakemberek szerint „erős és pozitív személyiségként” állja a helyt ebben a bizonytalan időszakban is. A magyar szakértői stáb továbbra is aktívan támogatja a munkáját.

A technikai akadályokat már elhárítottak

A Dragon űrkapszula korábbi műszaki hibáját azóta elhárították, így a tervek szerint az eredetileg kijelölt egységgel indulhat el a küldetés. A Falcon9 hordozórakéta üzemanyag-szivárgását szintén sikeresen orvosolták, a végső adatelemzés már csak órák kérdése.

Nemzetközi együttműködés magyar részvétellel

A küldetés nemcsak technikai, hanem tudományos szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Az Európai Űrügynökség képviseletében Frank de Winne bejelentette, hogy az Ax-4 keretében három kísérletet is közösen végez majd a magyar és a lengyel asztronauta. A nemzetközi együttműködés újabb szintre lép a magyar részvétellel, amely hosszú távon megalapozhatja Magyarország űrkutatási szerepének megerősítését.