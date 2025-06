Játszótéri avató: Kemenesszentmárton ismét gazdagodott

Pályázat segítségével valósulhatott meg a négy új játszótéri játék beszerzése, melyek összértéke egy forint híján pontosan hatmilliós összeget jelent – mondta el Burján Szabolcs, Kemenesszentmárton polgármestere. A község gyermekei hamar birtokba is vették a forgó körhintát és a csúszdás hintát. A nagyobbak szerepjátékokra is alkalmas hálós-mászófalas játékhajónak örülhettek, de gondoltak a legkisebbekre is: ők koruknak megfelelő méretű játékon csúszhatnak és mászhatnak.

Kemenesszentmárton: gyerekek és szülők öröme

Fotó: Kemenesszentmárton Önkormányzata

Kemenesszentmárton: fejlődés és sok gyerek

Az eseményen Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője beszédében elmondta: Kemenesszentmártonban az elmúlt években több fejlesztésre is adott lehetőséget a Kormány Magyar Falu Programja. Ebbe a sorba illik a játszótér bővítése, amelyre az előző önkormányzat adta be a pályázatot és a mostani valósította meg, így egy igazán ciklusokon átívelő fejlesztésről beszélhetünk, amelynek a célja a gyermekek szolgálata. „Jó volt hallani polgármester úrtól azt is az átadón, hogy Kemenesszentmárton lakóinak húsz százaléka 18 év alatti” – tette hozzá.

