Körmenden 55 éves jubileumot ünnepeltek - fotók

Több, mint fél évszázados a Körmendi Városi Vegyeskar! Ennek az ötvenöt éves, elismerésre méltó jubileumnak a megünneplésére telt meg nagyon szépen a Batthyány Örökségközpont Színházterme pünkösdkor, és tapsolhatott a közönség a kitűnő előadásoknak. Nem, nem csak a jubilálóknak: felléptek a Rába-parti város általános iskolásai is, és színvonalas, igényes műsorukkal ők is elkápráztatták a nagyérdeműt. Itt voltak a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola dalosai éppúgy, mint az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola szépen éneklő diákjai.

Körmenden 55 éves jubileumot ünnepeltek

Fotó: Jambori Tamas

Remek hangulat Körmenden

Az 1970-ben alakult vegyeskar - Sabáli Lászlóné karnagy vezetésével, valamint férje, Sabáli László zongorakíséretével – csak fokozta a nagyszerű élményt. És akadt más fellépő is, aki egy szólóéneklést is bevállalt, pedig nem éppen az énekesek sorait gyarapítja. A város első embere, dr. Szabó Barna fakadt dalra, és mint elmondta, nagy élmény és megtiszteltetés volt számára a lehetőség – immár másodszor is.