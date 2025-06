Mindannyiunk épsége a tét - ilyen volt a Közlekedésbiztonsági nap Szombathelyen - fotók

Alsó- és felső tagozatos gyerekeket céloztak meg a csütörtöki programokkal a szombathelyi KRESZ-parkban az egyenruhások. Nem véletlenül, hiszen ők is napi szinten közlekednek – koruktól függően kísérettel, de akár egyedül is. Teszik ezt gyalogosan, tömegközlekedéssel, kerékpárral és egyre gyakrabban rollerrel is. Rutin, de veszélyes: mikre kell leginkább odafigyelni?

Közlekedési témanap Szombathelyen

Fotó: Szendi Péter

Nem játék a közlekedés

Délelőtt tíztől délután kettőig, pompás napsütésben gyűjthettek élményeket a gyerekek. Igen, élményeket, hiszen a rendőrök erre is odafigyeltek, hogy ne afféle száraz, unalmas ismeretátadási alkalom legyen, hanem élvezetes és főleg: emlékezetes esemény. Amint a megnyitón Bercse László, rendőr alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető a megnyitón elmondta: a még magasabb színvonal és a sokféle nézőpont szemléltetése érdekében társszervezetek is képviseltették magukat. Itt volt egy-egy standdal a Magyar Autóklub, a Katasztrófa-védelem, a Polgárőrség, eljöttek a mentősök is, és persze a rendőrök standja sem maradhatott ki. Ezeket az „állomásokat” járták végig a kisebb-nagyobb gyerekcsoportok, osztályok. Volt itt közlekedési ügyességi kerékpáros pálya, részegséget szimuláló szemüveg, életmentési és újraélesztési gyakorlat egyaránt.