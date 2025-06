Önként vidd a jogsid a rendőröknek, ha ez a KRESZ-teszt elbizonytalanít

Ha jogosítvánnyal rendelkezel, akkor ennek a KRESZ-tesztünknek nem szabad számodra gondot okoznia. Ha mégis elbizonytalanodnál, akkor van egy nagyon rossz hírünk. Közlekedni ránézésre sokkal egyszerűbb, mint azt élesben is megtapasztalni. Ezt bizonyítja a rengeteg baleset is, amelyek egy része olyan alapvető KRESZ-szabályok elmulasztása miatt történik, mint például az elsőbbségadás szabályának figyelmen kívül hagyása.

Neked sem okoz gondot ez a KRESZ-teszt?

Forrás: szentesinfo

Ezt a KRESZ-tesztet álmodból felkelte is tudnod kéne

Mi másnak kéne az egyik legalapvetőbb KRESZ-tudásnak lennie, ha nem az elsőbbségadás pontos és helyes alkalmazásának. Ennek elmulasztása miatt rengeteg tragikus baleset történik. Jelenlegi KRESZ-tesztünkben az elsőbbségadás szabálya kapta a fő fókuszt. A kérdést pedig a fentebb közzétett képen látható szituáció szolgáltatja. Elsőre nagyon egyértelműnek tűnhet a helyzet, de érdemes átgondolni. Mi a helyzet a gyalogosokkal? Valós az, hogy a gyalogosok minden szituációban elsőbbséget élveznek a többi járművel szemben? Feladványunk konkrét kérdése az, hogy a képen szereplő autónak melyik gyalogos részére kell elsőbbséget biztosítania. Te lazán tudod a megoldást?

Így szól az elsőbbségadás szabálya a KRESZ-ben

A most hatályban lévő KRESZ pontosan azt mondja ki, hogy kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik. A KRESZ egyértelműsíti azt is, hogy a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs. A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.

