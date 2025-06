Hatszázhúsz nevezés érkezett – Éden CAC kétnapos nemzeti kutyakiállítás kezdődött szombaton Csempeszkopácson - fotók

Nyolc országból – Magyarországon kívül többek között Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Szerbiából, Németországból, Romániából – 620 nevezés érkezett a két napra. Kiváló, hatfős bírói gárda – köztük Harsányi Péter vezető bíró – dolgozik a kutyakiállításon: értékelik a kutyákat, a fajtajellemzőket, figyelemmel követik a viselkedésüket, és rangsorolják az ebeket az adott osztályban, kategóriában.

Éden CAC kétnapos nemzeti kutyakiállítás Csempeszkopácson

Fotó: Novák Roland

Kutyakiállítás Csempeszkopácson

A kiállításon hangsúlyosan jelen vannak a magyar fajták, tudtuk meg a helyszínen Winhoffer Tamás kutyakiképző, nemzetközi teljesítménybírótól, az egyesület elnökétől, aki szívfájdalmának is hangot adott: több rendezvény zajlik párhuzamosan az országban, köztük egy kétnapos magyar fajtás hétvége, így a vártnál kevesebb magyar fajta nevezett.

A küllembírálatok a fajtastandardok alapján mindkét nap 10 órakor kezdődtek a kiállítási ringekben. A hagyományos kiállítási osztályok mellett mindkét CAC kiállításon a „Tenyésztő és/vagy tulajdonos” osztályba is lehetett nevezni. Ebéd után – hiszen köztük is vannak okosak és szépek – kis- és nagy testű kategóriában a hobbi és keverékkutya-szépségversennyel folytatódott a program. A megmérettetésre minden olyan kutyát nevezhettek gazdáik, amelyik törzskönyves szülőktől származik, de nincs származási igazolása, utcai keverék vagy örökbefogadott. Így az amatőrök is megtapasztalhatják, milyen egy ringben felvezetni egy kutyát. Mindkét napon a kiállítás zárásaként a Best In Show program következik, ez a győztes kutyák versenye a nap legszebb kutyája címért.

Emberek és kutyák különleges viszonyáról, a kutyák sokszínűségéről – vannak köztük munkakutyák, terelő- és őrzőkutyák, jelen vannak az életünkben barátként, társként, családtagként és segítőként –, s még a gondoskodásra felhívó kedves „kutyatekintetről” is beszélt V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a kiállítás fővédnöke az ünnepélyes megnyitón a csempeszkopácsi sportpályán. A Vas vármegye szívében megbújó kis településről, Csempeszkopácsról pedig azt mondta, mostanra épített öröksége és hagyományai mellett a kutyás közösségek szívében is helyet kapott.