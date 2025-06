Több mint másfél tucat városban tilos a kutyasétáltatás!

Néhány nappal ezelőtt részletesen írtunk a kutyasétáltatás szabályairól, így például arról is, hogy a póráz nélküli kutyasétáltatás milyen következményekkel járhat. Van azonban egy ország, ahol ugyan nincsen általános tilalom a kutyasétáltatásra, az több városban mégis meg van tiltva. Ez az ország Irán, ahol a fővárosban, Teheránban már több éve érvényben lévő tilalmat most több más városra is kiterjesztették – számolt be róla az Euronews.

A kutyatartás eleve nem túl elterjedt Iránban, mivel abban egyrészt a nyugati életmód jeleit látják, másrészt az iszlám hagyományok szerint a kutyák tisztátalannak számítanak. A vallási konzervatívok azzal érvelnek, hogy a nyilvános kutyasétáltatás sérti az iszlám kultúrát, valamint mások higiéniáját és békéjét.

Teheránban már 2019-ben rendőrségi rendelet tiltotta be a kutyasétáltatást.

Jelentések szerint ezt most az elmúlt napokban legalább másfél tucat másik városra is kiterjesztették. Mint írják, az intézkedések célja a közrend fenntartása, a biztonság garantálása és a közegészség védelme.

A kutyatartók elleni kampányuk során a teheráni regionális hatóságok többször is megtiltották a kutyák közterületre vagy járművekre való bevitelét. Ezeket a korlátozásokat azonban ritkán hajtották végre következetesen sok kutyatulajdonos Teheránban, továbbra is nyíltan sétáltatja kedvencét.