Lázár János Szombathelyen: "A gyerek számít, a munka számít, a jövő számít"

Három óra negyven perces fórumot tartott Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter Vámos Zoltán főispánnal, szombathelyi választókerületi elnökkel közösen az Ezredévi Parkban pénteken. Ahogy más városokban, Szombathelyen is bárki bármiről kérdezhetett: így nem csak Szombathelyről és annak járásából, hanem Kőszegről, Sárvárról, Celldömölkről, Kerkáskápolnáról, más dunántúli városokból és Budapestről is érkeztek résztvevők. Az eddigi leghosszabb Lázárinfón több, mint 40-en mintegy 100 kérdést tettek fel - összegezték a tartalmas estét a miniszter Facebook-oldalán még pénteken. Lázár János szombathelyi látogatását a januári vidéképítő tárgyaláshoz hasonlóan ismét Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője készítette elő. A fórum előtt Lázár János Nemény András polgármesterrel is találkozott. Mint arról korábban beszámoltunk, Lázár János szólt a szombathelyi változásokról: Hende Csaba országgyűlési képviselő lemondott, alkotmánybíróvá választották. Orbán Viktor miniszterelnök Vámos Zoltánt, a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezetőjét bízta meg a választókerületi elnöki feladatokkal. "Az a feladat, hogy győzelemre vidd a csapatot!" - fordult Vámos Zoltánhoz.

Mint arról korábban írtunk, Lázár János bejelentette: az M87 es és a M86-os utat Körmend-Szombathely-Kőszeg között koncessziós modellben építik meg a koncessziós szerződés életbe lépését követő három éven belül - jelentette be.